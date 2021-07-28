كارمن سليمان تطرح أغنيتها الجديدة "لعبتي"

طرحت الفنانة كارمن سليمان فيديو من أغنيتها الجديدة"لعبتي"، وذلك عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



علقت "كارمن" علي الفيديو قائلة:"الان.. لعبتي علي اليوتيوب"



ويذكر أن"لعبتي"، من كلمات نور عبد الله، وألحان مصطفي العسال، وميكس وماستر ماهر صلاح