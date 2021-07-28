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كارمن سليمان تطرح أغنيتها الجديدة "لعبتي"

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 07:28 م
بوابة الفجر
منار داود
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طرحت الفنانة كارمن سليمان فيديو من أغنيتها الجديدة"لعبتي"، وذلك عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

علقت "كارمن" علي الفيديو قائلة:"الان.. لعبتي علي اليوتيوب"

ويذكر أن"لعبتي"، من كلمات نور عبد الله، وألحان مصطفي العسال، وميكس وماستر ماهر صلاح

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