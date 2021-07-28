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تداول 19 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 06:46 م
بوابة الفجر
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سجلت  موانئ دمياط  خلال ال24 ساعة الماضية دخول وخروج 19 سفينة للحاويات والبضائع العامة خلال عمليات التداول اليومية.

وأوضحت هيئة الميناء  أن رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص بلغ 27 ألفا و460 طنا, بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4359 شاحنة.

وأشارت إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغ 36651 طنا شملت "13000 طن يوريا و3171 طن رمل و16800 طن فوسفات و3680 طن مولاس", فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 28873 طنا شملت "1215 طن خشب زان و2748 طن ابلاكاش و540 طن حديد صاج و6000 طن قمح و5000 طن خردة و4370 طن ذرة و9 آلاف طن ناتج حرق أفران.

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