قرار عاجل بشأن تأجيل الدوري المصري

أعلن الإعلامي أحمد شوبير عن توقف مسابقة الدوري المصري غدًا الخميس بعد مباراة الأهلي أمام نظيره أسوان، وذلك بعد نجاح منتخب مصر الأوليمبي في التأهل لربع نهائي أولمبياد طوكيو 2020.





شوبير كتب عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"غدا الخميس 29 يوليو اخر مباريات الدورى وعودة الدورى طبقا لمشوار المنتخب الاوليمبي".





وأضاف :"في حالة الفوز علي البرازيل يعود الدوري 9 و 10 اغسطس ولا قدر الله في حالة الخساره يعو د5 و 6 اغسطس ختام الدورى 17 سبتمبر ان شاء الله".





وضرب منتخب مصر موعدًا مع البرازيل يوم السبت المقبل في ربع نهائي البطولة.



