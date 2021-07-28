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من هو اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية الجديد؟

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 06:20 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ - داليا عادل
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اعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حركة التنقلات الجديدة اليوم الأربعاء، والتي أسفرت عن عدد من التنقلات الهامة.

وشهدت حركة التقلات، تصعيد اللواء محمد والي من مدير أمن البحيرة، إلى مدير أن الشرقية

وكان والي قد شغل منصب مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن السويس لمدة عامين، قبل قرار اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، بنقله مديرًا للمباحث الجنائية بالشرقية عام 2017، وفى عام 2020 تم تعينه في منصب مدير أمن محافظة البحيرة.

واليوم الأربعاء صدر قرار من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بتعيينه في منصب مدير أمن محافظة الشرقية

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