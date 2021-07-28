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رئيس وزراء باكستان: الولايات المتحدة "أفسدت الأمر" فى أفغانستان

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 06:19 م
بوابة الفجر
أ ش أ
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 قال رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان إن الولايات المتحدة "أفسدت الأمر حقا فى أفغانستان"، وذلك ردا على سؤال حول الدافع الأمريكى للغزو الأفغانى فى المقام الأول وعقب ذلك محاولاتها اللاحقة للبحث عن حل سياسي مع طالبان من موقع ضعف.
 
تأتي تصريحات رئيس الوزراء في الوقت الذي يمر فيه الجيش الأمريكي وحلف شمال الأطلنطي (الناتو) بالمراحل الأخيرة من إنهاء وجودهما في أفغانستان التي شهدت صعود حركة طالبان مجددا في جميع أنحاء أفغانستان.
ونسبت صحيفة "دون" الباكستانية إلى رئيس الوزراء قوله -في مقابلة تليفزيونية أمريكية- "أعتقد أن الولايات المتحدة أفسدت الأمر في أفغانستان حقا".
 
وانتقد خان، الولايات المتحدة لمحاولتها "البحث عن حل عسكري في أفغانستان عندما لم يكن هناك حل".
وأعرب عن أسفه لأنه بحلول الوقت الذي أدركت فيه الولايات المتحدة أنه لا يوجد حل عسكري في أفغانستان ، "لسوء الحظ ، اختفت القوة التفاوضية للأمريكيين أو حلف شمال الأطلنطي (الناتو)".
 
وقال رئيس الوزراء إنه كان ينبغي على الولايات المتحدة أن تختار تسوية سياسية قبل ذلك بكثير، عندما كان هناك ما يصل إلى 150 ألف جندي من الناتو في أفغانستان.

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