Advertisements
اللواء محمد والي مديرا لأمن الشرقية
الأربعاء 28/يوليو/2021 - 06:22 م
سمر السيد
Advertisements
قرر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، تعيين اللواء محمد الوالي مديرًا لأمن الشرقية، خلفا للواء إبراهيم عبد الغفار.
وكان مدير أمن الشرقية الجديد، مديرا لأمن البحيرة ويعمل مديرًا للمباحث الجنائية بمديرية الشرقية، وتولى بعدها العديد من المناصب القيادية بوزارة الداخلية، ومن ضمنها تولى منصب مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن السويس لمدة عامين، قبل قرار اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية السابق، بنقله مديرًا للمباحث الجنائية بالشرقية عام 2017.
وجاءت حركة تنقلات الشرطة في إطار تطوير آليات العمل الشرطي لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة وكافة صور وأشكال الجريمة، فقد جاءت حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2021 مواكبة لسياسة وتوجهات الدولة فى تصعيد العناصر الشابة للاستفادة بها فى كافة مجالات العمل الأمنى من خلال التوسع في حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements