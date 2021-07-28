اللواء محمد والي مديرا لأمن الشرقية

قرر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، تعيين اللواء محمد الوالي مديرًا لأمن الشرقية، خلفا للواء إبراهيم عبد الغفار.





وكان مدير أمن الشرقية الجديد، مديرا لأمن البحيرة ويعمل مديرًا للمباحث الجنائية بمديرية الشرقية، وتولى بعدها العديد من المناصب القيادية بوزارة الداخلية، ومن ضمنها تولى منصب مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن السويس لمدة عامين، قبل قرار اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية السابق، بنقله مديرًا للمباحث الجنائية بالشرقية عام 2017.



