"كورونا"تبعد بيبو عن قيادة أسوان أمام الاهلي

تأكد غياب احمد بيبو المدير الفني لفريق نادي أسوان لإصابته بفيروس كورونا، وعدم سلبية المسحة الأخيرة له والتي أبعدته عن متابعة وحضور مران الفريق الأخير استعداداً لمواجهة النادي الأهلي غداً الخميس.



وكان احمد بيبو المدير الفني لفريق أسوان تعرض للإصابة بفيروس كورونا منذ اسبوع ولم تتحسن حالته حتى الآن ليتأكد غيابه عن مباراة الفريق غداً أمام النادي الأهلي.



كما تأكد غياب كلا من :عمر رضا لإصابته بسد في عضلات الظهر، ومحمود صلاح لإصابته بشد في العضلة الامامية، وصلاح الدين لإصابته بجزع في الرباط الداخلي.



ويخوض فريق أسوان مباراته غدا الخميس أمام النادي الأهلي ضمن منافسات الجولة 17 لبطولة الدوري المصري والتي يستضيفها ملعب"بترو سبورت"