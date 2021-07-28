Advertisements

تونس.. سقوط آخر قلاع تنظيم الإخوان (فيديو)

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 06:26 م
بوابة الفجر
Advertisements
 
 
بتحرير تونس من براثن تنظيم الإخوان، تسقط القلعة الأخيرة للتنظيم في العالم العربي وأوروبا.

التنظيم الذي أخرجه المصريون، ويعمل الليبيون على إنهاء سيطرته، انضمت تونس لتنهي آخر آماله في التحكم في دولة كاملة.، حسبما جاء بمنصة مداد نيوز السعودية.

أما عاصمته البديلة إسطنبول فلم تعد ترحب بعناصره، بعد أن أوقفت نشاطه وأغلقت منابره الإعلامية.

أما أوروبا فقد استفاقت لمخطط التنظيم المتطرف، وبدأت في اتخاذ قرارات وسن تشريعات لمواجهته، لتنهار أحلام التنظيم ربما إلى الأبد.

أخبار تهمك

عاجل - حقيقة انقلاب موسيماني على نجم الأهلي

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل - صدمة كبرى في ريال مدريد

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل.. الأهلي يحسم ثاني صفقاته الصيفية بنجاح

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. الأهلي يوجه رسالة خاصة إلى الشناوي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. تجديد الثقة باللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. موعد مباراة مصر ضد البرازيل في ربع نهائي أولمبياد طوكيو

منذ أقل من ساعتين

الكشف عن حكم مباراة الأهلي وأسوان في الدوري

منذ ساعة

عاجل- أول تعليق من شوقي غريب بعد الفوز على أستراليا والتأهل لربع نهائي الأولمبياد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. اللواء محمد عبد التواب مديراً لأمن المنيا

منذ أقل من ساعة

وضعا السم في العصير.. الأم وعشيقها يقتلان أطفالها الثلاثة بفرشوط

منذ حوالي 22 ساعة

7 أرقام مثيرة حققها منتخب مصر بعد تأهله لربع نهائي أولمبياد طوكيو

منذ أقل من ساعتين

قرار عاجل بشأن تأجيل الدوري المصري

منذ نصف ساعة

عاجل- أحمد ريان يسجل الهدف الأول للمنتخب الأولمبي في شباك أستراليا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

محمد الشناوي يدخل ضمن قائمة الأفضل في أولمبياد طوكيو

منذ ساعة الا ربع

تصريح جديد من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

رسميا.. حركة ترقیات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2021

منذ ساعة الا ربع
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:59 م

رسميا.. حركة ترقیات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2021

قرار عاجل بشأن تأجيل الدوري المصري

06:14 م

عاجل.. موعد مباراة مصر ضد البرازيل في ربع نهائي أولمبياد طوكيو

05:01 م

عاجل - حقيقة انقلاب موسيماني على نجم الأهلي

04:30 م

عاجل- أول تعليق من شوقي غريب بعد الفوز على أستراليا والتأهل لربع نهائي الأولمبياد

03:15 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان