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أبرز المعلومات عن اللواء محمود خليل مساعد وزير الداخلية لقطاع شمال الصعيد

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 06:28 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
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أصدر وزير الداخلية اللواء محمود توفيق قرارًا بتعيين اللواء محمود خليل مساعد وزير الداخلية لقطاع شمال الصعيد، ضمن حركة التنقلات العامة التي أعتمدها وزير الداخلية، منذ قليل، لعام 2021.

يذكر أن اللواء محمود خليل قد تدرج في عدة مناصب حقق خلالها نجاحات أمنية غير مسبوقة منها الآتي:

1_ عُين اللواء محمود خليل رئيس مباحث مدرية أمن الجيزة.

2_ كما عُين مدير مباحث مديرية أمن الإسماعلية.

3_ وعمل كذلك مدير مباحث مديرية أمن الدقهلية، ومدير مباحث المصنفات بمدرية أمن القاهرة.

4_عُين مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لتصاريح السفر والهجرة.

5_تم تعيينه بمنصب مدير أمن المنيا، ثم لمنصبه الحالي مساعد وزير الداخلية لقطاع شمال الصعيد.

واعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، الحركة السنوية للتنقلات العامة لضباط وضابطات الشرطة، وشهدت الحركة مفاجآت لأول مرة، وأرسل قطاع شؤون الضباط تفاصيل حركة التنقلات إلى مديريات الأمن لتنفيذها.

وكما شهدت الحركة، الدفع بقيادات شابة لتولي مسؤولية حفظ الأمن، لتنفيذ السياسة الجديدة لوزارة الداخلية التي تعتمد على كوادر شبابية ذات خلفيات أمنية متطورة، ويتم الاعتماد على الحاصلين على دورات تكنولوجية، تدعيمًا لسياسة التحول الرقمي التي تنتهجها الوزارة في قطاعاتها كافة.

وشملت الحركة ترقيات عدد من الدفعات، حيث ستتم ترقية الدفعة 1996 و1997 لرتبة عميد، ودفعة 2001 و2002 لرتبة عقيد، ودفعة 2006 لرتبة المقدم، ودفعة 2011 لرتبة الرائد ورتبة ودفعة 2017 لرتبة النقيب.

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