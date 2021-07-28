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عاجل.. إصابة مي عمر بمرض نادر
الأربعاء 28/يوليو/2021 - 06:29 م
مي مرسي
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أعلنت الفنانة مي عمر عن إصابتها بمرض نادر وذلك من خلال صورة شاركتها أمام إحدى العيادات عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وكتبت "عمر" قائله: "قبل أسبوعين، عانيت من مرض مفاجئ تطلب المزيد من الفحوصات، حتى أن الجميع من حولي ظلوا يطلبون مني العودة إلى القاهرة. ومع ذلك، كنت متعبة للغاية ومريضة".
وتابعت قائله أنها توجهت إلى عيادة شهيرة في "مراسي" وقدمت لها الرعاية الطبية اللازمة ووجهت لهم الشكر العميق.
وكانت آخر أعمال مي عمر مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال "نسل الأغراب" مع عدد من الفنانين منهم أحمد السقا.
وكتبت "عمر" قائله: "قبل أسبوعين، عانيت من مرض مفاجئ تطلب المزيد من الفحوصات، حتى أن الجميع من حولي ظلوا يطلبون مني العودة إلى القاهرة. ومع ذلك، كنت متعبة للغاية ومريضة".
وتابعت قائله أنها توجهت إلى عيادة شهيرة في "مراسي" وقدمت لها الرعاية الطبية اللازمة ووجهت لهم الشكر العميق.
وكانت آخر أعمال مي عمر مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال "نسل الأغراب" مع عدد من الفنانين منهم أحمد السقا.
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