تعيين اللواء السيد سلطان مدير أمن الدقهلية

أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، قرار بتعيين اللواء السيد سلطان - مدير أمن الدقهلية.

حيث أعلنت وزارة الداخلية، حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2021، مواكبة لسياسة وتوجهات الدولة في تصعيد العناصر الشابة للاستفادة بها في كافة مجالات العمل الأمني، من خلال التوسع في حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى، لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية.

وفي هذا الصدد جاءت أبرز مؤشرات الحركة على النحو التالى:

•لواء معتز توفيق - مساعد الوزير لقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة.

•لواء أشرف ربيع - مساعد الوزير لمنطقة سيناء.

•لواء عصام عثمان - مساعد الوزير لمنطقة جنوب الصعيد.

•لواء ناصر حريز - مساعد الوزير لمنطقة القناة.

•لواء أحمد فاروق القرن - مساعد الوزير لمنطقة شرق الدلتا.

•لواء محمود خليل - مساعد الوزير لمنطقة شمال الصعيد.

•لواء رفعت نصار - مساعد الوزير لمنطقة البحر الأحمر.

•لواء أسعد الذكير - مساعد الوزير لمنطقة وسط الصعيد.

•لواء خالد العزب - مساعد الوزير لمنطقة وسط الدلتا.

•لواء حسن عبدالواحد - مساعد الوزير لقطاع الأمن الإقتصادى.

•لواء علاء فاروق - مساعد الوزير لقطاع المرور والحماية المدنية.

•لواء سعيد النجار - مساعد الوزير لقطاع الخدمات الطبية.

•لواء دكتور علاء عبدالمعطى - مساعد الوزير لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة.

•لواء محسن شعبان - مدير أمن القليوبية.

•لواء دكتور عمر السويفى - مدير أمن أسيوط.

•لواء محمد والى - مدير أمن الشرقية.

•لواء منصور أحمد جمال الدين - مدير أمن الإسماعيلية.

•لواء دكتور أحمد السوليه - مدير الإدارة العامة للشئون القانونية.

•لواء بهى الدين زغلول - مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات.

•لواء هشام سليم - مدير أمن أسوان.

•لواء محمد حسان - مدير أمن المنيا.

•لواء محمد شرباش - مدير أمن سوهاج.

•لواء السيد سلطان - مدير أمن الدقهلية.

•لواء شريف رؤوف - مدير أمن جنوب سيناء.

•لواء محى سلامة - مدير أمن البحر الأحمر.

•لواء هشام السيد فكرى - مدير الإدارة العامة لحماية الآداب.

•لواء دكتور وليد الوكيل - مدير الإدارة العامة لأندية وفنادق الشرطة.

•لواء مؤمن الساعدى - مدير الإدارة العامة للمرور.

•لواء ضياء الدين بيومى - مدير الإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر.

•لواء عاصم الشريف - مدير الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية.



ويأتي ذلك لتعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية بأفضل العناصر وظيفيًا وصحيًا للارتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين ولمراعاة الظروف الإجتماعية والصحية للضباط، في إطار القواعد تحقيقًا للاستقرار الاجتماعي والنفسي والوظيفي.

