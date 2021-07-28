Advertisements

نجم الزمالك يبدي رغبته في العودة لتمثيل الزمالك

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 06:31 م
بوابة الفجر
علي خلاف
Advertisements

أبدى الظهير الأيمن الدولي التونسي حمدي النقاز لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الترجي الرياضي التونسي، رغبته في العودة لصفوف الزمالك في الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

عودة حمدي النقاز إلى الزمالك

ومن المنتظر أن يحسم حمدي النقاز مستقبله مع الترجي الرياضي التونسي ناديه الحالى، من أجل الحديث مع إدارة الزمالك بشكل رسمى حول العودة إلى الفريق من عدمه.

وتملك اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة حسين لبيب القرار النهائي بشأن ضم النقاز سواء بقبول التعاقد مع اللاعب الدولي التونسي أو الرفض.

ومن الجدير بالذكر أن حمدي النقاز قام بفسخ تعاقده مع الزمالك من طرف واحد في الموسم الماضي وحصل على حكم من الاتحاد الدولى بتغريم قلعة ميت عقبة مليون و250 ألف دولار فى القضية التى طعنت فيها إدارة القلعة البيضاء السابقة.
  

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

حمدي النقاز إلى الزمالك الزمالك الترجي

أخبار تهمك

وضعا السم في العصير.. الأم وعشيقها يقتلان أطفالها الثلاثة بفرشوط

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. الأهلي يوجه رسالة خاصة إلى الشناوي

منذ أقل من ساعتين

عاجل - حقيقة انقلاب موسيماني على نجم الأهلي

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل- أول تعليق من شوقي غريب بعد الفوز على أستراليا والتأهل لربع نهائي الأولمبياد

منذ حوالي 4 ساعات

الكشف عن حكم مباراة الأهلي وأسوان في الدوري

منذ ساعة و 6 دقيقة

7 أرقام مثيرة حققها منتخب مصر بعد تأهله لربع نهائي أولمبياد طوكيو

منذ ساعتين

محمد الشناوي يدخل ضمن قائمة الأفضل في أولمبياد طوكيو

منذ أقل من ساعة

عاجل - صدمة كبرى في ريال مدريد

منذ ساعتين و 19 دقيقة

تصريح جديد من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

رسميا.. حركة ترقیات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2021

منذ أقل من ساعة

عاجل.. اللواء محمد عبد التواب مديراً لأمن المنيا

منذ ساعة

عاجل- أحمد ريان يسجل الهدف الأول للمنتخب الأولمبي في شباك أستراليا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. موعد مباراة مصر ضد البرازيل في ربع نهائي أولمبياد طوكيو

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تجديد الثقة باللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. الأهلي يحسم ثاني صفقاته الصيفية بنجاح

منذ ساعة و 19 دقيقة

قرار عاجل بشأن تأجيل الدوري المصري

منذ 36 دقيقة

موضوعات متعلقة

النقاز يقترب من مغادرة الزمالك

حمدي النقاز يتحدث عن انتقاله للترجي التونسي‎

حمدي النقاز معروض على الأهلي

الترجي يقترب من ضم نجم الزمالك السابق

الزمالك يحسم ملف التجديد مع فرجاني ساسي

الزمالك يقدم مستندات جديدة للفيفا في ملف "النقاز"

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:59 م

رسميا.. حركة ترقیات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2021

قرار عاجل بشأن تأجيل الدوري المصري

06:14 م

عاجل.. موعد مباراة مصر ضد البرازيل في ربع نهائي أولمبياد طوكيو

05:01 م

عاجل - حقيقة انقلاب موسيماني على نجم الأهلي

04:30 م

عاجل- أول تعليق من شوقي غريب بعد الفوز على أستراليا والتأهل لربع نهائي الأولمبياد

03:15 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان