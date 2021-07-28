نجم الزمالك يبدي رغبته في العودة لتمثيل الزمالك





أبدى الظهير الأيمن الدولي التونسي حمدي النقاز لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الترجي الرياضي التونسي، رغبته في العودة لصفوف الزمالك في الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.





عودة حمدي النقاز إلى الزمالك





ومن المنتظر أن يحسم حمدي النقاز مستقبله مع الترجي الرياضي التونسي ناديه الحالى، من أجل الحديث مع إدارة الزمالك بشكل رسمى حول العودة إلى الفريق من عدمه.





وتملك اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة حسين لبيب القرار النهائي بشأن ضم النقاز سواء بقبول التعاقد مع اللاعب الدولي التونسي أو الرفض.



