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موعد أولى مباريات ميلان في الدوري الإيطالي

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 06:31 م
بوابة الفجر
أحمد عصام
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ينطلق الدوري الايطالي، يوم 21 أغسطس المقبل، ويسعى فريق ميلان لتحقيق لقب الكالتشيو الغائب عن خزائن الفريق منذ سنوات عديدة.

ويلتقي فريق ميلان مع نظيره سامبدوريا، يوم 23 أغسطس المقبل، في إطار منافسات الجولة الأولى. 

وستقام المباراة بين فريقي ميلان وسامبدوريا في الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية. 

وأنهى فريق ميلان الموسم الماضي في المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 79 نقطة، وبفارق نقطة واحده عن أتالانتا الذي حل ثالثاً برصيد 78 نقطة.

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