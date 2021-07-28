بيان عاجل يُحذر من طقس الخميس (بدرجات الحرارة)





وجاءت توقعات حالة الطقس كالآتي:

حالة الطقس نهارًا:

- طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

- طقس حار رطب على السواحل الشمالية.

- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

- ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح من (2:4) درجات.

حالة الطقس ليلًا:

- طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

الظواهر الجوية:

- شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

- نشاط رياح على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، مما يقل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلًا وتؤدي إلى ارتفاع الأمواج على شواطئ البحر الأحمر (2: 2.5 متر).



أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، خلال بيان نشرته، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الخميس الموافق 29 يوليو 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.