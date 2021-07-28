انتهاء مغامرة "عصر" وتأهل صعب في كرة القدم.. ملخص ما قدمه الرياضيين المصريين اليوم في أولمبياد طوكيو









حققت بعثة منتخب مصر المشاركة في أولمبياد طوكيو نتائج جيدة على مستوى الألعاب الجماعية اليوم الأربعاء، بعد فوز منتخبي كرة اليد وكرة القدم على اليابان واستراليا على الترتيب، بينما استمرت إخفاقات الرياضيين المصريين على مستوى الألعاب الفردية بالأولمبياد.





وحققت مصر ميداليتين برونزيتين في الأولمبياد حتى الآن فاز بهما هداية ملاك وسيف عيسي في منافسات التايكوندو ولم تحقق البعثة المصرية أي نجاحات جديدة على مستوى الميداليات اليوم الأربعاء.





وإليكم ملخص ما قدمه الرياضيين المصرية في أولمبياد طوكيو اليوم الأربعاء:





كرة القدم





حقق منتخب مصر فوزا ثمينا على استراليا 2-0 في ختام مرحلة المجموعات وتأهل لربع نهائي الأولمبياد برفقة منتخب اسبانيا والذي تعادل مع نظيره الأرجنتيني في نفس المجموعة اليوم الأربعاء.





كرة اليد





تغلب منتخب مصر لكرة اليد على نظيره الياباني بنتيجة 33 – 29 وأصبح قريبا من التأهل للدور ربع النهائي للأولمبياد.





تنس الطاولة





انتهى مشوار عمر عصر في منافسات فردي الرجال لتنس الطاولة، عند الدور ربع النهائي بعدما خسر أمام بطل الصين لونج ما بنتيجة 4 – 1 في الأشواط.





الملاكمة





خسر عبد الرحمن عرابي أمام بطل بريطانيا 5 / 0 في منافسات الملاكمة بدور الـ16 وودع البطولة.





السباحة

فشلت فريدة عثمان في التأهل في منافسات 100 متر حرة، حيث احتلت المركز الثالث في التصفية بزمن 55: 74 ثانية.





الرماية





جاء عبد العزيز محيلبة بالمركز التاسع في نهاية اليوم الأول وانتهاء 3 جولات برصيد 73 طبقاً من أصل 75 طبقاً، بينما احتل أحمد زاهر المركز 23 برصيد 69 طبقاً من أصل 75 طبقا، واحتلت ماجي عشماوي المركز الـ21.





السلاح





تغلب منتخب مصر لسلاح السيف على منتخب اليابان بنتيجة 45/32 وتأهل لدور الـ8، لكنه خسر أمام منتخب كوريا الجنوبية 45 / 39 في الدور ربع النهائي، وحقق المركز الخامس بعد الفوز على منتخبي روسا وإيران في مرحلة الترتيب.









القوس والسهم





خسرت أمل آدم في دور الـ64 بمنافسات فردي السيدات للقوس والسهم، أمام بطلة كوريا الجنوبية بنتيجة 6/0.



