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مقتل 4 إثر تحطم طائرة رياضية غرب أوكرانيا

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 06:19 م
بوابة الفجر
وكالات
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لقي 4 اشخاص مصرعهم جراء سقوط طائرة رياضية على مبنى سكني في منطقة إيفانو فرانكيفسك، بغرب أوكرانيا.

وجاء في خدمة الطوارئ الحكومية في أوكرانيا، على الإنترنت: "في 28 يوليو، حوالي الساعة 13:40 بالتوقيت المحلي بالقرب من قرية شيباروفتسي، مقاطعة كولومويسكي، تحطمت طائرة رياضية ذات محرك خفيف على مبنى سكني خاص، اندلع حريق على إثره، وأدى الحادث إلى مقتل أربعة أشخاص". 

وبحسب بيان الخدمة تمت السيطرة على الحريق من قبل سيارات الإطفاء وفرق الإنقاذ المختصة.

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