Advertisements

الجزائر تسجل حصيلة غير مسبوقة في وفيات وإصابات كورونا اليومية

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 06:33 م
بوابة الفجر
رويترز
Advertisements
أعلنت وزارة الصحة في الجزائر، اليوم الأربعاء، تسجيل 49 وفاة و1927 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في حصيلة غير مسبوقة للوفيات والإصابات اليومية جراء العدوى.

ويرتفع بذلك إجمالي الإصابات في عموم البلاد إلى 167131، والوفيات إلى 4161 حالة.

وتماثل 850 شخصا للشفاء من المرض في اليوم الماضي، ليبلغ العدد الكلي للمتعافين 112900 حالة.

كما أعلنت الوزارة أن 36 مريضا يعالجون من الفيروس في وحدات العناية المركزة.

أخبار تهمك

عاجل- أول تعليق من شوقي غريب بعد الفوز على أستراليا والتأهل لربع نهائي الأولمبياد

منذ حوالي 4 ساعات

تصريح جديد من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

رسميا.. حركة ترقیات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2021

منذ أقل من ساعة

وضعا السم في العصير.. الأم وعشيقها يقتلان أطفالها الثلاثة بفرشوط

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل- أحمد ريان يسجل الهدف الأول للمنتخب الأولمبي في شباك أستراليا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

محمد الشناوي يدخل ضمن قائمة الأفضل في أولمبياد طوكيو

منذ أقل من ساعة

7 أرقام مثيرة حققها منتخب مصر بعد تأهله لربع نهائي أولمبياد طوكيو

منذ ساعتين

عاجل - حقيقة انقلاب موسيماني على نجم الأهلي

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل - صدمة كبرى في ريال مدريد

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل.. تجديد الثقة باللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. موعد مباراة مصر ضد البرازيل في ربع نهائي أولمبياد طوكيو

منذ أقل من ساعتين

الكشف عن حكم مباراة الأهلي وأسوان في الدوري

منذ ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم ثاني صفقاته الصيفية بنجاح

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. اللواء محمد عبد التواب مديراً لأمن المنيا

منذ ساعة

قرار عاجل بشأن تأجيل الدوري المصري

منذ 35 دقيقة

عاجل.. الأهلي يوجه رسالة خاصة إلى الشناوي

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:59 م

رسميا.. حركة ترقیات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2021

قرار عاجل بشأن تأجيل الدوري المصري

06:14 م

عاجل.. موعد مباراة مصر ضد البرازيل في ربع نهائي أولمبياد طوكيو

05:01 م

عاجل - حقيقة انقلاب موسيماني على نجم الأهلي

04:30 م

عاجل- أول تعليق من شوقي غريب بعد الفوز على أستراليا والتأهل لربع نهائي الأولمبياد

03:15 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان