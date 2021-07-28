الجزائر تسجل حصيلة غير مسبوقة في وفيات وإصابات كورونا اليومية

أعلنت وزارة الصحة في الجزائر، اليوم الأربعاء، تسجيل 49 وفاة و1927 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في حصيلة غير مسبوقة للوفيات والإصابات اليومية جراء العدوى.





ويرتفع بذلك إجمالي الإصابات في عموم البلاد إلى 167131، والوفيات إلى 4161 حالة.





وتماثل 850 شخصا للشفاء من المرض في اليوم الماضي، ليبلغ العدد الكلي للمتعافين 112900 حالة.





كما أعلنت الوزارة أن 36 مريضا يعالجون من الفيروس في وحدات العناية المركزة.



