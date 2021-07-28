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التموين: صرف 75% من مقررات السلع المدعمة لشهر يوليو

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 06:58 م
بوابة الفجر
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أعلنت شركات المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية انتظام صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية لشهر يوليو الجارى.

وقالت، فى بيان لها، إنه تم صرف ما يقرب من 95% من مقررات شهر يوليو الجارى، إلى جانب طرح السلع فى منافذ المجمعات الاستهلاكية أولا بأول للمواطنين.

فيما أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية توافر المنتجات الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع شركات الجملة بالمحافظات المختلفة، لطرح اللحوم الطازجة والمجمدة للمواطنين بأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 25%.

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