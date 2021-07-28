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تعرض لمحاولة اغتيال 2016.. تعرف على اللواء هشام سليم مدير أمن أسوان الجديد

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 06:38 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت _ هبة عبد الحفيظ
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أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، الحركة السنوية للتنقلات العامة لضباط وضابطات الشرطة، والتي تضمنت تعيين اللواء هشام سليم، مديرًا لأمن أسوان.

اللواء هشام سليم شغل عدة مناصب، منها  رئيس المباحث الجنائية بالدقهلية خلال عام 2016، وتعرض وقتها للاغتيال أثناء سيره بشارع الجيش بالمنصورة بدائرة قسم شرطة ثان، ما أدى إلى إصابته.

بعد الحادث تم نقل "سليم" إلى مديرية أمن الإسكندرية، حيث عمل رئيسًا للمباحث الجنائية، ثم عاد في حركة تنقلات 2017 إلى الدقهلية مرة أخرى في منصب مدير المباحث الجنائية خلفًا للواء مجدي القمري.​

كما شغل سليم منصب مدير مباحث القليوبية، وفي عام 2020، عُين مديرًا لإدارة التحريات بمباحث وزارة الداخلية، وفي حركة تنقلات 2021 عُين مديرًا لأمن أسوان.

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