في الذكرى الأولى لرحيله.. ملامح من حياة الدكتور محمد مشالي (فيديو وصور)

تحل اليوم 28 يوليو الذكرى الأولى لوفاة الدكتور محمد مشالى الملقب بطبيب الغلابة بمدينة طنطا التابعة لمحافظة الغربية، والذى قضى حياتة كطبيب داخل عياة صغيرة داخل بجوار مسجد السيد البدوى لخدمة الفقراء.





وكان الدكتور محمد مشالى يتواجد داخل عيادتة الصغيرة بمدينة طنطا، وثمن الكشف عندة 10 جنيات فقط، ولم يوافق أبدا على رفع سعر الكشف، مؤكدا أن رواد عيادتة من الفئة المعدومة، وأنها فى بعض الأوقات لا يأخذ ثمن الكشف من الحالة.





مقيم بإحدى قرى البحيرة ويأتى إلى عيادته كل يوم

ولقب الدكتور الراحل مشالى، بطبيب الغلابة، لأنه يسكن بإحدى قرى مركز إيتاى البارود التابعة لمحافظة البحيرة، وكان يستقل القطار يوميا الى مدينة طنطا، ويتواجد فى عيادتة من الساعة الـ 10 صباحا.





عيادتة بجوار مسجد السيد البدوى

ظل الدكتور محمد مشالى طوال فترة حياتة بعيادتة القديمة، بجوار مسجد السيد البدوى، وتشتهر المنطقة المحيطة بالمسجد، بأنها مقصد لكل الفئات الفقيرة والمتوسطة، حيث ينتشر محلات وأسواق بهذة المنطقة تشتهر برخص الاسعار بها.





كشف 10 جنيات ومجانا لغير القادرين

أول ما بدأ الدكتور مشالى فى عيادته كشفه كان 5 جنيات فقط، إلا أنه منذ عدة سنوات رفع الكشف إلى 10 جنيهات فقط، والكشف والعلاج مجانا لغير القادرين.





طبيب بطن للأطفال والبالغين

تخصص طبيب الغلابة فى الكشف على أمراض البطن والمعدة والجهاز الهضمى، للأطفال والبالغين، وكان لديه جهاز تحاليل فى العيادة كان يقوم بأجراء التحليل للمرضى بالمجان.





لديه عيادتان أخريان فى طنطا

لم تكن عيادته الموجودة بمدينة طنطا هى الوحيدة، إلا أنه كان يمتلك عيادتين أخرتين بقرى بجوار مدينة طنطا، وينتهى كل يوم من عيادته فى الثامنة مساء ليستقل القطار إلى عيادته الأخرى، ومنها لعيادة بقرية حصة شبشير التابعة لمركز طنطا، لينتهي ويعود إلى منزلة فى الساعة الثانية من صباح اليوم التالى.





الكشف 10 جنيه وربنا مبارك فى الفلوس