Advertisements

اللواء حسني عبدالعزيز مديرا لأمن بورسعيد.. وحريز مساعدا لمنطقة القناة

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 06:41 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
Advertisements
شهدت حركة تنقلات وترقيات ضباط الشرطة، تعيين اللواء حسني عبدالعزيز مديرًا لأمن بورسعيد،ـ بعد أن كان وكيلًا للإدارة العامة لمباحث وزارة الداخلية.

وكما تم تعيين اللواء ناصر حريز مساعدًا للوزير لمنطقة القناة.

واعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، الحركة السنوية للتنقلات العامة لضباط وضابطات الشرطة، وشهدت الحركة مفاجآت لأول مرة، وأرسل قطاع شؤون الضباط تفاصيل حركة التنقلات إلى مديريات الأمن لتنفيذها.

وكما شهدت الحركة، الدفع بقيادات شابة لتولي مسؤولية حفظ الأمن، لتنفيذ السياسة الجديدة لوزارة الداخلية التي تعتمد على كوادر شبابية ذات خلفيات أمنية متطورة، ويتم الاعتماد على الحاصلين على دورات تكنولوجية، تدعيمًا لسياسة التحول الرقمي التي تنتهجها الوزارة في قطاعاتها كافة.

وشملت الحركة ترقيات عدد من الدفعات، حيث ستتم ترقية الدفعة 1996 و1997 لرتبة عميد، ودفعة 2001 و2002 لرتبة عقيد، ودفعة 2006 لرتبة المقدم، ودفعة 2011 لرتبة الرائد ورتبة ودفعة 2017 لرتبة النقيب.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

حسني عبد العزيز ترقيات الضباط بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. إصابة مي عمر بمرض نادر

منذ 34 دقيقة

عاجل- أحمد ريان يسجل الهدف الأول للمنتخب الأولمبي في شباك أستراليا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم ثاني صفقاته الصيفية بنجاح

منذ ساعة و نصف

رسميا.. حركة ترقیات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2021

منذ ساعة

نجم الزمالك يبدي رغبته في العودة لتمثيل الزمالك

منذ 33 دقيقة

تصريح جديد من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل- أول تعليق من شوقي غريب بعد الفوز على أستراليا والتأهل لربع نهائي الأولمبياد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - صدمة كبرى في ريال مدريد

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عاجل.. تجديد الثقة باللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل - حقيقة انقلاب موسيماني على نجم الأهلي

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عاجل.. اللواء محمد عبد التواب مديراً لأمن المنيا

منذ ساعة و 14 دقيقة

قرار عاجل بشأن تأجيل الدوري المصري

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأهلي يوجه رسالة خاصة إلى الشناوي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. موعد مباراة مصر ضد البرازيل في ربع نهائي أولمبياد طوكيو

منذ ساعتين

وضعا السم في العصير.. الأم وعشيقها يقتلان أطفالها الثلاثة بفرشوط

منذ حوالي 22 ساعة

محمد الشناوي يدخل ضمن قائمة الأفضل في أولمبياد طوكيو

منذ ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:14 م

قرار عاجل بشأن تأجيل الدوري المصري

رسميا.. حركة ترقیات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2021

05:59 م

عاجل.. موعد مباراة مصر ضد البرازيل في ربع نهائي أولمبياد طوكيو

05:01 م

عاجل - حقيقة انقلاب موسيماني على نجم الأهلي

04:30 م

عاجل- أول تعليق من شوقي غريب بعد الفوز على أستراليا والتأهل لربع نهائي الأولمبياد

03:15 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان