الصقر.. تعرف على اللواء أشرف ربيع مساعد وزير الداخلية لمنطقة سيناء

أصدر وزير الداخلية اللواء محمود توفيق قرارًا بتعيين اللواء أشرف ربيع مساعد وزير الداخلية لمنطقة سيناء، ضمن حركة التنقلات العامة التي أعتمدها وزير الداخلية، منذ قليل، للعام الحالي 2021.



يذكر أن اللواء أشرف ربيع قد تدرج في عدة مناصب حقق خلالها نجاحات أمنية غير مسبوقة منها الآتي:

1_ تم تعيين اللواء أشرف ربيع، مديرًا لأمن شمال سيناء، خلفًا للواء رضا سويلم في حركة تنقلات العام الماضي.

2_اللواء أشرف ربيع، من أبناء محافظة الإسكندرية، وشغل من قبل رئيس مباحث مديرية أمن كفر الشيخ.

3_ عُين مديرًا لمباحث مديرية كفر الشيخ قبل ترقيته وكيلًا لمباحث الوزارة.



واعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، الحركة السنوية للتنقلات العامة لضباط وضابطات الشرطة، وشهدت الحركة مفاجآت لأول مرة، وأرسل قطاع شؤون الضباط تفاصيل حركة التنقلات إلى مديريات الأمن لتنفيذها.



وكما شهدت الحركة، الدفع بقيادات شابة لتولي مسؤولية حفظ الأمن، لتنفيذ السياسة الجديدة لوزارة الداخلية التي تعتمد على كوادر شبابية ذات خلفيات أمنية متطورة، ويتم الاعتماد على الحاصلين على دورات تكنولوجية، تدعيمًا لسياسة التحول الرقمي التي تنتهجها الوزارة في قطاعاتها كافة.



وشملت الحركة ترقيات عدد من الدفعات، حيث ستتم ترقية الدفعة 1996 و1997 لرتبة عميد، ودفعة 2001 و2002 لرتبة عقيد، ودفعة 2006 لرتبة المقدم، ودفعة 2011 لرتبة الرائد ورتبة ودفعة 2017 لرتبة النقيب.

