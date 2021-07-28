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تعرف على أبرز المعلومات عن اللواء محسن شعبان

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 06:44 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ _داليا عادل
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قام اليوم السيد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بإعتماد حركة التنقلات الخاصة بضباط وافراد وزارة الداخلية.

وجاءت أبرز ملامح الحركة، تعيين اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية.

يذكر أن شغل " شعبان " منصب نائبًا لمدير أمن الشرقية لفرقة الشرق، بدلًا من اللواء إبراهيم عبد الغفار، ثم بعد ذلك نائبًا لمدير أمن الشرقية.

وفى عام 2021 تم تصعيده لمنصب مدير أمن القليوبية.

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