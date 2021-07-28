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تعرف على أبرز المعلومات عن اللواء محسن شعبان
الأربعاء 28/يوليو/2021 - 06:44 م
هبة عبد الحفيظ _داليا عادل
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قام اليوم السيد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بإعتماد حركة التنقلات الخاصة بضباط وافراد وزارة الداخلية.
وجاءت أبرز ملامح الحركة، تعيين اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية.
يذكر أن شغل " شعبان " منصب نائبًا لمدير أمن الشرقية لفرقة الشرق، بدلًا من اللواء إبراهيم عبد الغفار، ثم بعد ذلك نائبًا لمدير أمن الشرقية.
وفى عام 2021 تم تصعيده لمنصب مدير أمن القليوبية.
وجاءت أبرز ملامح الحركة، تعيين اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية.
يذكر أن شغل " شعبان " منصب نائبًا لمدير أمن الشرقية لفرقة الشرق، بدلًا من اللواء إبراهيم عبد الغفار، ثم بعد ذلك نائبًا لمدير أمن الشرقية.
وفى عام 2021 تم تصعيده لمنصب مدير أمن القليوبية.
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