كاشف " المريخ " الجديد.. سعيد بالإنضمام وهذا ما يحتاجه الفريق للصعود

أكد فوزي الكاشف والذي إنضم حديثا لفريق المريخ كواحد من الصفقات الصيفية إستعدادا للموسم الجديد بالقسم الثاني ، أنه سعيد بالإنضمام للفريق البورسعيدي .





وأضاف " الكاشف " في تصريحات ل " الفجر الرياضي " أن المريخ فريق كبير و يحتاج للدعم المادي و المعنوي كي يصل للمكانة التي يستحقها .



وأشار " الكاشف " أنه سبق له التدرب مع المدير الفني للفريق أحمد عبد العزيز " الزيز " حينما كان مدربا في بورفؤاد وهو خلوق ومحترم و كان موسمه مع المريخ العام الماضي جيد جدا و القادم سيكون أفضل .