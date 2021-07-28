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كاشف " المريخ " الجديد.. سعيد بالإنضمام وهذا ما يحتاجه الفريق للصعود

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 06:51 م
بوابة الفجر
إيمان الجعيدي
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أكد فوزي الكاشف والذي إنضم حديثا لفريق المريخ كواحد من الصفقات الصيفية إستعدادا للموسم الجديد بالقسم الثاني ، أنه سعيد بالإنضمام للفريق البورسعيدي .


وأضاف " الكاشف " في تصريحات ل " الفجر الرياضي " أن المريخ فريق كبير و يحتاج للدعم المادي و المعنوي كي يصل للمكانة التي يستحقها .

وأشار " الكاشف " أنه سبق له التدرب مع المدير الفني للفريق أحمد عبد العزيز " الزيز " حينما كان مدربا في بورفؤاد وهو خلوق ومحترم و كان موسمه مع المريخ العام الماضي جيد جدا و القادم سيكون أفضل .

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