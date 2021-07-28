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واشنطن قلقة من الهجمات على المدنيين بينما تجتاح طالبان أفغانستان

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 06:49 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، اليوم الاربعاء، أنها تشعر بقلق عميق إزاء التقارير التي تتحدث عن تصعيد الهجمات على المدنيين في الوقت الذي تجتاح فيه حركة طالبان أفغانستان وتسحب واشنطن آخر جنودها المتبقيين وتنهي أطول حرب لها.

وكان قد حذّر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، من أن أفغانستان ستصبح "دولة منبوذة" في حال سيطرت حركة طالبان على الحكم بالقوة و"ارتكبت فظائع ضد شعبها"، كما أوردت مونت كارول الدولية.



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