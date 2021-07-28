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تعيين اللواء شريف رؤوف مديراً لأمن جنوب سيناء

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 06:55 م
بوابة الفجر
هشام إسماعيل
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أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية قرارً بحركة تنقلات، اليوم الأربعاء، ضمت تعيين اللواء أشرف رؤوف مديرًا لأمن جنوب سيناء.

وأصدرت وزارة الداخلية حركة تنقلات الشرطة السنوية، والتي شملت عددًا من مدراء الأمن ومديري الإدارات والقطاعات المختلفة، وراعت الحركة الأقدميات والكفاءة، وذلك فى إطار تطوير آليات العمل الشرطى لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة وكافة صور وأشكال الجريمة.

فقد جاءت حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2021 مواكبة لسياسة وتوجهات الدولة فى تصعيد العناصر الشابة للإستفادة بها فى كافة مجالات العمل الأمنى من خلال التوسع فى حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية.

ويأتي ذلك تعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية بأفضل العناصر وظيفيًا وصحيًا للإرتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين.مراعاة الظروف الاجتماعية والصحية للضباط، فى إطار القواعد تحقيقًا للاستقرار الإجتماعى والنفسى والوظيفى.

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مصر حركة ترقيات الضباط ترقيات الضباط الداخلية

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