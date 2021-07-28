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الطب في 5 سنين.. تفاصيل تطبيق نظام الساعات الجديد بالجامعات (فيديو)

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 06:55 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور محمد أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالي لشؤون الجامعات، إن مدة الدراسة وفقا نظام الساعات المعتمدة الجديدة، تختلف حسب قدرات الطالب.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد أن جاري إعداد لوائح الساعات المعتمدة لكل كلية، مشيرا إلى أن بعض الكليات تطبق النظام بالتوازي مع الأسلوب التقليدي.

وحول إمكانية تكثيف الساعات المعتمدة للتخرج مبكرا قال «يوجد حد أدنى وحد أقصى، للسنوات، يمكن التخرج من كلية الطب بعد 5 سنوات كحد أدنى وسنتين تدريب، لكن مدة الهندسة تظل ثابتة بإجمالي 5 سنوات أيضا».

وأشار إلى أن نظام الساعات المعتمدة يمكن الطالب من اختيار المقررات، وعدد المقررات الدراسية خلال كل فصل دراسي، مع إمكانية دراسة بعض المواد خلال فصل الصيف، إضافة إلى إعداد الطالب بأسلوب يتلاءم مع احتياجات سوق العمل.

وحول تحديد الموظفين المنتمين للجماعة الإرهابية قال «نتعامل مع الملف بجدية، وسيكون هناك قرارات خلال الفترة المقبلة».

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