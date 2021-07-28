Advertisements

مران الأهلي.. محاضرة موسيماني وكلمات نارية من عبدالحفيظ

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 06:55 م
بوابة الفجر
محمد الصو
Advertisements

عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، محاضرة فنية بالفيديو للاعبي الأهلي قبل انطلاق مران الفريق، الذي أقيم بعد عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة. 

واستعرض موسيماني خلال محاضرة الفيديو نقاط القوة والضعف في فريق أسوان، الذي يواجه الأهلي مساء غدٍ الخميس في الدوري الممتاز. 

واستمرت محاضرة الفيديو لمدة ٦٠ دقيقة قبل انطلاق مران الأهلي، وشهدت عرض بعض النقاط الفنية عن مباراة الإنتاج الحربي الأخيرة، لتفادي أي أخطاء والتركيز على النقاط الإيجابية.

كما حرص سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، عقد جلسة مطولة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق المران الجماعي للفريق، الذي أقيم بعد عصر اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمباراة أسوان غدًا الخميس في الدوري الممتاز.

وقال عبد الحفيظ إنه حرص على الاجتماع باللاعبين في حضور الجهاز الفني، للتأكيد على أهمية المرحلة المقبلة من منافسات بطولة الدوري الممتاز والمباريات القوية التي تنتظر الأهلي في رحلة الدفاع عن اللقب.

وأضاف مدير الكرة أنه شدد على جميع اللاعبين بضرورة التركيز والقتال من أول دقيقة لآخر دقيقة في جميع المباريات المقبلة للفريق، بداية من مباراة الغد أمام أسوان، نظرًا لما تمثله كل المباريات من أهمية قصوى في مشوار الأهلي للدفاع عن لقب الدوري.

وأشار عبد الحفيظ في اجتماعه باللاعبين إلى ثقته في إمكاناتهم وقدرتهم على حسم الأمور، والسعي بقوة لتحقيق الفوز في كل مباراة يخوضها الأهلي في الدوري خلال الفترة المقبلة.

وكان الأهلي قد وصل للنقطة 55 بعد الفوز على الإنتاج الحربي 3-2، في المباراة التي أقيمت الأحد الماضي، والمؤجلة من الأسبوع الرابع والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز في مباراة أسوان غدًا، ومواصلة الانتصارات في مسيرة الحفاظ على لقب الدوري الممتاز.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موسيماني مران الأهلي الأهلي أخبار الأهلي

أخبار تهمك

عاجل.. موعد مباراة مصر ضد البرازيل في ربع نهائي أولمبياد طوكيو

منذ ساعتين

عاجل- أول تعليق من شوقي غريب بعد الفوز على أستراليا والتأهل لربع نهائي الأولمبياد

منذ حوالي 4 ساعات

قرار عاجل بشأن تأجيل الدوري المصري

منذ أقل من ساعة

وضعا السم في العصير.. الأم وعشيقها يقتلان أطفالها الثلاثة بفرشوط

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. الأهلي يوجه رسالة خاصة إلى الشناوي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يحسم ثاني صفقاته الصيفية بنجاح

منذ ساعة و نصف

عاجل - حقيقة انقلاب موسيماني على نجم الأهلي

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عاجل- أحمد ريان يسجل الهدف الأول للمنتخب الأولمبي في شباك أستراليا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

7 أرقام مثيرة حققها منتخب مصر بعد تأهله لربع نهائي أولمبياد طوكيو

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل.. تجديد الثقة باللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة

منذ ساعة و 24 دقيقة

نجم الزمالك يبدي رغبته في العودة لتمثيل الزمالك

منذ نصف ساعة

عاجل.. اللواء محمد عبد التواب مديراً لأمن المنيا

منذ ساعة و 13 دقيقة

رسميا.. حركة ترقیات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2021

منذ ساعة

تصريح جديد من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

محمد الشناوي يدخل ضمن قائمة الأفضل في أولمبياد طوكيو

منذ ساعة

عاجل - صدمة كبرى في ريال مدريد

منذ ساعتين و 32 دقيقة

موضوعات متعلقة

تدريبات استشفائية للاعبى الأهلي.. ولاسارتي يعقد محاضرة فنية مع اللاعبين

مارتن لاسارتي يستعد لموقعة الإنتاج الحربي بـ"60 دقيقة مران"

مران الأهلي| تأخر 15 دقيقة وتدريبات استشفائية للأساسيين

موسيماني يحاضر لاعبي الأهلي بالفيديو قبل مواجهة الإنتاج

موسيماني يركز على الشق الهجومي في مران الأهلي

موسيماني يعقد محاضرة لاعبي الأهلي قبل بداية التدريبات

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:59 م

رسميا.. حركة ترقیات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2021

قرار عاجل بشأن تأجيل الدوري المصري

06:14 م

عاجل.. موعد مباراة مصر ضد البرازيل في ربع نهائي أولمبياد طوكيو

05:01 م

عاجل - حقيقة انقلاب موسيماني على نجم الأهلي

04:30 م

عاجل- أول تعليق من شوقي غريب بعد الفوز على أستراليا والتأهل لربع نهائي الأولمبياد

03:15 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان