مران الأهلي.. محاضرة موسيماني وكلمات نارية من عبدالحفيظ





عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، محاضرة فنية بالفيديو للاعبي الأهلي قبل انطلاق مران الفريق، الذي أقيم بعد عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.





واستعرض موسيماني خلال محاضرة الفيديو نقاط القوة والضعف في فريق أسوان، الذي يواجه الأهلي مساء غدٍ الخميس في الدوري الممتاز.





واستمرت محاضرة الفيديو لمدة ٦٠ دقيقة قبل انطلاق مران الأهلي، وشهدت عرض بعض النقاط الفنية عن مباراة الإنتاج الحربي الأخيرة، لتفادي أي أخطاء والتركيز على النقاط الإيجابية.





كما حرص سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، عقد جلسة مطولة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق المران الجماعي للفريق، الذي أقيم بعد عصر اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمباراة أسوان غدًا الخميس في الدوري الممتاز.





وقال عبد الحفيظ إنه حرص على الاجتماع باللاعبين في حضور الجهاز الفني، للتأكيد على أهمية المرحلة المقبلة من منافسات بطولة الدوري الممتاز والمباريات القوية التي تنتظر الأهلي في رحلة الدفاع عن اللقب.





وأضاف مدير الكرة أنه شدد على جميع اللاعبين بضرورة التركيز والقتال من أول دقيقة لآخر دقيقة في جميع المباريات المقبلة للفريق، بداية من مباراة الغد أمام أسوان، نظرًا لما تمثله كل المباريات من أهمية قصوى في مشوار الأهلي للدفاع عن لقب الدوري.





وأشار عبد الحفيظ في اجتماعه باللاعبين إلى ثقته في إمكاناتهم وقدرتهم على حسم الأمور، والسعي بقوة لتحقيق الفوز في كل مباراة يخوضها الأهلي في الدوري خلال الفترة المقبلة.





وكان الأهلي قد وصل للنقطة 55 بعد الفوز على الإنتاج الحربي 3-2، في المباراة التي أقيمت الأحد الماضي، والمؤجلة من الأسبوع الرابع والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.





ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز في مباراة أسوان غدًا، ومواصلة الانتصارات في مسيرة الحفاظ على لقب الدوري الممتاز.



