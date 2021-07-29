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وزيرة البيئة: 36 محطة لرصد مستويات الضوضاء

الخميس 29/يوليو/2021 - 07:49 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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كشفت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة أن عدد محطات الرصد بالشبكة القومية لرصد مستويات الضوضاء بلغ 36 محطة موزعة على مستوى الجمهورية، مؤكدة على بذل الجهود لتطوير الشبكة القومية لرصد الضوضاء وتقييم الوضع الحالي لمستويات الضوضاء والتي تعد ضمن خطة وزارة البيئة وجهازها التنفيذي للتوسع في عمليات الرصد البيئي لمستويات الضوضاء وزيادة عدد محطات الرصد اللحظي لها.

جاء ذلك خلال إعلان وزيرة البيئة الإنتهاء من إنشاء وتركيب أول محطة رصد لحظية لرصد مستويات الضوضاء البيئية بمبنى محافظة الفيوم، بالتعاون والتنسيق مع محافظة الفيوم، وفي إطار تنفيذ خطة الحكومة لتحقيق مؤشرات ومستهدفات البعد البيئي بإستراتيجية التنمية المستدامة 2030.

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