وزيرة البيئة: 36 محطة لرصد مستويات الضوضاء

كشفت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة أن عدد محطات الرصد بالشبكة القومية لرصد مستويات الضوضاء بلغ 36 محطة موزعة على مستوى الجمهورية، مؤكدة على بذل الجهود لتطوير الشبكة القومية لرصد الضوضاء وتقييم الوضع الحالي لمستويات الضوضاء والتي تعد ضمن خطة وزارة البيئة وجهازها التنفيذي للتوسع في عمليات الرصد البيئي لمستويات الضوضاء وزيادة عدد محطات الرصد اللحظي لها.



