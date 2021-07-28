اقتصادية قناة السويس: تداول 229 سفينة بموانئ المنطقة الشمالية فى يونيو

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس,أن موانئ شرق وغرب بورسعيد والعريش سجلت خلال شهر يونيو الماضي حركة تداول 229 سفينة متنوعة للحاويات والبضائع العامة.





وأوضحت الهيئة - في بيان اليوم الأربعاء - أن ميناء غرب قد استقبل 37 سفينة حاويات بطاقة محققة 322 ألفا و874 طنا, فيما بلغ عدد الحاويات 35 ألفا و347 حاوية مكافئة, كما استقبل الميناء 7 سفن بضائع عامة و5 سفن صب سائل وسفينة "رورو" وسفينة أخرى فضلا عن استقبال 54 قاطرة متعددة الأغراض خلال الشهر ذاته.





فيما استقبل ميناء شرق بورسعيد خلال شهر يونيو 110 سفن للحاويات و9 سفن للبضائع عامة بطاقة محققة 3 ملايين و59 ألفا و283 طنا وحاويات مكافئة بواقع 279 ألفا و359 حاوية مكافئة.





واستقبل ميناء العريش البحري أيضا 5 سفن لتصدير المنتجات السيناوية للأسواق الخارجية بطاقة محققة بلغت 16 ألفا و605 أطنان.