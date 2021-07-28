عبد الحفيظ يتواصل مع محمد الشناوي في طوكيو

أجرى سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، اتصالًا هاتفيًّا بمحمد الشناوي كابتن الفريق وحارس مرمى المنتخب الأوليمبي في دورة الألعاب الأولمبية ٢٠٢٠ في طوكيو.





وحرص مدير الكرة بالنادي على إجراء الاتصال هاتفيًّا بـ«محمد الشناوي» حارس المنتخب الأوليمبي، لتهنئته وجميع لاعبي الأهلي بعد فوز المنتخب الأوليمبي على أستراليا ظهر اليوم الأربعاء والتأهل إلى دور الثمانية في أوليمبياد طوكيو ٢٠٢٠.





وأشاد عبد الحفيظ في اتصاله بأداء لاعبي المنتخب الأوليمبي والجهود التي بذلوها لتخطي الدور الأول والتأهل إلى دور الثمانية في البطولة.





واطمأن عبد الحفيظ على الحالة البدنية والطبية لسداسي الأهلي الأوليمبي، ونقل لهم تحيات الجهاز الفني وزملائهم اللاعبين، متمنيًا التوفيق للمنتخب في المرحلة المقبلة ورفع اسم مصر عاليًا من خلال التتويج بميدالية أوليمبية.

ويضم المنتخب الأوليمبي 6 لاعبين من الأهلي هم: محمد الشناوي وأكرم توفيق وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر وناصر ماهر وأحمد رمضان بيكهام.





ويستعد الأهلي لمواجهة فريق أسوان في السابعة مساء غدٍ الخميس، ضمن منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم.





وكان الأهلي قد وصل للنقطة 55 بعد الفوز على الإنتاج الحربي 3-2، في المباراة التي أقيمت مساء الأحد الماضي، والمؤجلة من الأسبوع الرابع والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.





ويدخل الأهلي مباراة الغد أمام أسوان بهدف تحقيق الفوز، ومواصلة الانتصارات في مشوار الدفاع عن لقب بطولة الدوري الممتاز.



