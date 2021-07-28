تفاصيل طرح وحدات سكنية على 30 عامًا ضمن مبادرة التمويل العقاري (فيديو)

توقعت المهندسة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إقبالا كبيرا على إعلان وزارة الإسكان لوحدات سكنية كاملة التشطيب ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «سكن لكل المصريين 2» لمنخفضي ومتوسطي الدخل، لا سيما متوسطي الدخل بسبب توافر الوحدات السكنية في أماكن متميزة مختلفة عن الإعلانات السابقة فضلا عن إتاحة التمويل العقاري بسعر عائد 3% لمدة 30 عامًا.



وأوضحت مي عبدالحميد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، أن من أبرز شروط التقديم أن لا يكون سبق للمتقدم حصوله على وحدة سكنية أو قطعة أرض ضمن مبادرات سابقة.



وأشارت إلى أن هناك إعلانين لطرح وحدات سكنية كاملة التشطيب جاهزة للتسليم الفوري، وأخرى تحت الإنشاء سيتم تسليمها بعد ثلاث سنوات، مضيفة أن حجز الوحدات يبدأ اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 8 أغسطس 2021، وحتى 8 سبتمبر 2021، عبر طرح كراسات بسعر 128 جنيه.



وكشفت أن الوحدات السكنية المعلنة لمنخفضي الدخل في جميع المحافظات عدا القاهرة، مضيفة أنه تم طرح وحدات للمرة الأولى لمتوسطي الدخل في العلمين الجديدة.

