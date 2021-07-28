ننشر السيرة الذاتية لمدير أمن الشرقية الجديد

أعلنت وزارة الداخلية حركة تنقلات الشرطة السنوية لعام 2021، والتي اعتمدها اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، في إطار تدعيم وتطوير جهاز الشرطة، وذلك فى إطار تطوير آليات العمل الشرطى لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة وكافة صور وأشكال الجريمة



وينشر موقع الفجر السيرة الذاتية للواء محمد والي،والتي جاء على النحو التالي، تولى شغل والي منصب مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن السويس لمدة عامين، قبل قرار اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، بنقله مديرًا للمباحث الجنائية بالشرقية عام 2017، وبعدها صدر قرار من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بتعيينه في منصب مدير أمن محافظة البحيرة.



يجدر الإشارة إلى أن مدير أمن الشرقية الجديد قد حقق نجاحات كبيرة في الضربات القوية ضد التنظيمات الإرهابية والخارجين عن القانون منذ بداية عمله في مديرية أمن السويس ثم الشرقية



كان اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، قد اعتمد.حركة التنقلات الجديدة اليوم الأربعاء، والتي أسفرت عن عدد من التنقلات الهامة،وشهدت حركة التقلات، تصعيد اللواء محمد والي من مدير أمن البحيرة، إلى مدير أن الشرقية.

