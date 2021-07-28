محارب الشائعات.. اللواء علاء الأحمدي مساعدًا لوزير الداخلية للشؤون الإدارية

اعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، حركة تنقلات الشرطة للعام الحالي 2021، والتي شملت نقل اللواء علاء الأحمدي إلى منصب مُساعد الوزير للشئون الإدارية.



كان اللواء الأحمدي يدير ملف الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية، ونال إشادة الكثيرين، ولذلك قرر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، في شهر يوليو 2019، عقب اجتماع المجلس الأعلى للشرطة، الذي اعتمد فيه الحركة العامة للتنقلات والترقيات السنوية لضباط الشرطة، تعيين اللواء علاء الأحمدى، مساعدا للوزير لقطاع الإعلام والعلاقات خلفًا للواء خالد فوزي.



وظل الأحمدي في هذا المنصب حتى تم تعيينه، منصب مُساعد الوزير للشئون الإدارية.



وفي أحدى الندوات التي نظمتها وزارة الداخلية، حذر "الأحمدي" من الشائعات موضحا موضحا أن بعض الدول كانت مثل الجنة ولكنها تحولت جذريا بفعل التطرف والغلّو والانسياق وراء الأكاذيب والشعارات إلى ساحة خراب في كل مكان وللأسف الشديد، فقد شاعت في الآونة الأخيرة آليات ومخططات هدم الدولة من الداخل، واستهدفت استنزاف مواردها والسيطرة على مقدراتها، وإخضاع توجهاتها وقرارتها لتحقيق أهداف لا تهتم بمصير شعبها ومستقبلهم.



واعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، الحركة السنوية للتنقلات العامة لضباط وضابطات الشرطة، وشهدت الحركة مفاجآت لأول مرة، وأرسل قطاع شؤون الضباط تفاصيل حركة التنقلات إلى مديريات الأمن لتنفيذها.



وكما شهدت الحركة، الدفع بقيادات شابة لتولي مسؤولية حفظ الأمن، لتنفيذ السياسة الجديدة لوزارة الداخلية التي تعتمد على كوادر شبابية ذات خلفيات أمنية متطورة، ويتم الاعتماد على الحاصلين على دورات تكنولوجية، تدعيمًا لسياسة التحول الرقمي التي تنتهجها الوزارة في قطاعاتها كافة.



وشملت الحركة ترقيات عدد من الدفعات، حيث ستتم ترقية الدفعة 1996 و1997 لرتبة عميد، ودفعة 2001 و2002 لرتبة عقيد، ودفعة 2006 لرتبة المقدم، ودفعة 2011 لرتبة الرائد ورتبة ودفعة 2017 لرتبة النقيب.

