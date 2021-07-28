Advertisements

محارب الشائعات.. اللواء علاء الأحمدي مساعدًا لوزير الداخلية للشؤون الإدارية

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 07:22 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ _ إيريني صفوت
Advertisements
اعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، حركة تنقلات الشرطة للعام الحالي 2021، والتي شملت نقل اللواء علاء الأحمدي إلى منصب مُساعد الوزير للشئون الإدارية.

كان اللواء الأحمدي يدير ملف الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية، ونال إشادة الكثيرين، ولذلك قرر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، في شهر يوليو 2019، عقب اجتماع المجلس الأعلى للشرطة، الذي اعتمد فيه الحركة العامة للتنقلات والترقيات السنوية لضباط الشرطة، تعيين اللواء علاء الأحمدى، مساعدا للوزير لقطاع الإعلام والعلاقات خلفًا للواء خالد فوزي.

وظل الأحمدي في هذا المنصب حتى تم تعيينه،  منصب مُساعد الوزير للشئون الإدارية.

وفي أحدى الندوات التي نظمتها وزارة الداخلية، حذر "الأحمدي" من الشائعات موضحا موضحا أن بعض الدول كانت مثل الجنة ولكنها تحولت جذريا بفعل التطرف والغلّو والانسياق وراء الأكاذيب والشعارات إلى ساحة خراب في كل مكان وللأسف الشديد، فقد شاعت في الآونة الأخيرة آليات ومخططات هدم الدولة من الداخل، واستهدفت استنزاف مواردها والسيطرة على مقدراتها، وإخضاع توجهاتها وقرارتها لتحقيق أهداف لا تهتم بمصير شعبها ومستقبلهم.

واعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، الحركة السنوية للتنقلات العامة لضباط وضابطات الشرطة، وشهدت الحركة مفاجآت لأول مرة، وأرسل قطاع شؤون الضباط تفاصيل حركة التنقلات إلى مديريات الأمن لتنفيذها.

وكما شهدت الحركة، الدفع بقيادات شابة لتولي مسؤولية حفظ الأمن، لتنفيذ السياسة الجديدة لوزارة الداخلية التي تعتمد على كوادر شبابية ذات خلفيات أمنية متطورة، ويتم الاعتماد على الحاصلين على دورات تكنولوجية، تدعيمًا لسياسة التحول الرقمي التي تنتهجها الوزارة في قطاعاتها كافة.

وشملت الحركة ترقيات عدد من الدفعات، حيث ستتم ترقية الدفعة 1996 و1997 لرتبة عميد، ودفعة 2001 و2002 لرتبة عقيد، ودفعة 2006 لرتبة المقدم، ودفعة 2011 لرتبة الرائد ورتبة ودفعة 2017 لرتبة النقيب.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر الداخلية حركة تنقلات الدخلية حركة تنقلات الداخلية الداخلية

أخبار تهمك

عاجل.. موعد مباراة مصر ضد البرازيل في ربع نهائي أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 3 ساعات

قرار جديد من رئيس الوزراء بشأن أراضي البناء

منذ ساعتين و 22 دقيقة

رسميا.. حركة ترقیات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2021

منذ ساعتين و 18 دقيقة

قرار عاجل بشأن تأجيل الدوري المصري

منذ ساعتين

وضعا السم في العصير.. الأم وعشيقها يقتلان أطفالها الثلاثة بفرشوط

منذ يوم

عاجل- أول تعليق من شوقي غريب بعد الفوز على أستراليا والتأهل لربع نهائي الأولمبياد

منذ حوالي 5 ساعات

تصريح جديد من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تعيين اللواء مؤمن سعيد مدير الإدارة العامة للمرور القاهرة

منذ 36 دقيقة

كيف استفاد لانس من انضمام فاران إلى مانشستر يونايتد؟

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. إصابة مي عمر بمرض نادر

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يحسم ثاني صفقاته الصيفية بنجاح

منذ ساعتين و 46 دقيقة

عاجل.. موسيماني يصدم نجم الأهلي ويستقر على رحيله

منذ ساعة الا ربع

عاجل- أحمد ريان يسجل الهدف الأول للمنتخب الأولمبي في شباك أستراليا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - حقيقة انقلاب موسيماني على نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي المتوقع ضد أسوان في الدوري المصري

منذ ساعة و 12 دقيقة

ننشر أسماء مديرين الأمن الجدد بمحافظات مصر

منذ ساعة الا ربع

موضوعات متعلقة

عاجل.. تجديد الثقة باللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام

بقرار من وزير الداخلية.. نقل اللواء علاء الأحمدي إلى الشؤون الإدارية

اللواء يحيى عبد الكريم مساعدا لوزير الداخلية للوثائق

عاجل.. تجديد الثقة باللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة

عاجل.. اللواء محمد عبد التواب مديراً لأمن المنيا

عاجل.. اللواء مدحت فارس مديرا لمباحث الجيزة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:01 م

عاجل.. موعد مباراة مصر ضد البرازيل في ربع نهائي أولمبياد طوكيو

عاجل - حقيقة انقلاب موسيماني على نجم الأهلي

04:30 م

قرار عاجل بشأن تأجيل الدوري المصري

06:14 م

رسميا.. حركة ترقیات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2021

05:59 م

قرار جديد من رئيس الوزراء بشأن أراضي البناء

05:55 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان