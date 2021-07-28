تعرف على السيرة الذاتية للواء السيد سلطان مدير أمن الدقهلية

اعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اليوم الأربعاء، حركه تنقلات قيادات وضباط الشرطة، حيث تقلد اللواء السيد سلطان مديرًا لأمن الدقهلية خلفا للواء رأفت عبدالباعث.



واللواء السيد سلطان مواليد مدينة بيلا التابعة لمحافظة كفر الشيخ،وتولى منصب رئيس فرع البحث الجنائي بدسوق، ورئيس المباحث الجنائية بمديرية امن طروح، ورئيس مباحث الجنائية بالدقهلية،ثم مديرا لمباحث المنوفية،ثم مديرا لمباحث الدقهلية، ثم حكمدارا لمديرية امن الدقهلية.



وشملت حركة تنقلات الشرطة السنوية وجود 13 مساعد وزير جدد، لدعم القطاعات الأمنية بدماء جديدة وكفاءات أمنية.



وجاء مساعدو الوزير الجدد:

لواء معتز توفيق - مساعد الوزير لقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة.

لواء أشرف ربيع - مساعد الوزير لمنطقة سيناء.

لواء عصام عثمان - مساعد الوزير لمنطقة جنوب الصعيد.

لواء ناصر حريز - مساعد الوزير لمنطقة القناة.

لواء أحمد فاروق القرن - مساعد الوزير لمنطقة شرق الدلتا.

لواء محمود خليل - مساعد الوزير لمنطقة شمال الصعيد.

لواء رفعت نصار - مساعد الوزير لمنطقة البحر الأحمر.

لواء أسعد الذكير - مساعد الوزير لمنطقة وسط الصعيد.

لواء خالد العزب - مساعد الوزير لمنطقة وسط الدلتا.

لواء حسن عبدالواحد - مساعد الوزير لقطاع الأمن الإقتصادى.

لواء علاء فاروق - مساعد الوزير لقطاع المرور والحماية المدنية.

لواء سعيد النجار - مساعد الوزير لقطاع الخدمات الطبية.

لواء دكتور علاء عبدالمعطى - مساعد الوزير لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة.

