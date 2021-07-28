مشهود له بالكفاءة فى الأمن العام.. تعرف على اللواء أشرف ربيع مساعد الوزير لمنطقة سيناء

اعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اليوم الاربعاء 28 يوليو 2021، حركة تنقلات ضباط الشرطة لعام 2021م، حيث شملت تعيين اللواء أشرف ربيع مساعد الوزير لمنطقة سيناء.



يذكر أن اللواء أشرف ربيع، من أبناء محافظة الإسكندرية، وشغل من قبل رئيس مباحث مديرية أمن كفر الشيخ، ثم مديرًا لمباحث المديرية، قبل ترقيته وكيلًا لمباحث الوزارة، ثم مديرًا لأمن شمال سيناء، خلفًا للواء رضا سويلم، ومن المشهود له بالكفاءة في مجال الأمن العام.

