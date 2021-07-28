Advertisements

مشهود له بالكفاءة فى الأمن العام.. تعرف على اللواء أشرف ربيع مساعد الوزير لمنطقة سيناء

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 07:26 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ _داليا عادل
Advertisements
اعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اليوم الاربعاء 28 يوليو 2021، حركة تنقلات ضباط الشرطة لعام 2021م، حيث شملت تعيين اللواء أشرف ربيع مساعد الوزير لمنطقة سيناء.

يذكر أن اللواء أشرف ربيع، من أبناء محافظة الإسكندرية، وشغل من قبل رئيس مباحث مديرية أمن كفر الشيخ، ثم مديرًا لمباحث المديرية، قبل ترقيته وكيلًا لمباحث الوزارة، ثم مديرًا لأمن شمال سيناء، خلفًا للواء رضا سويلم، ومن المشهود له بالكفاءة في مجال الأمن العام.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة الداخلية مصر حركة تنقلات الداخلية الداخلية

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يحسم ثاني صفقاته الصيفية بنجاح

منذ ساعتين و 44 دقيقة

عاجل- أول تعليق من شوقي غريب بعد الفوز على أستراليا والتأهل لربع نهائي الأولمبياد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تعيين اللواء مؤمن سعيد مدير الإدارة العامة للمرور القاهرة

منذ 34 دقيقة

عاجل- أحمد ريان يسجل الهدف الأول للمنتخب الأولمبي في شباك أستراليا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إصابة مي عمر بمرض نادر

منذ أقل من ساعتين

ننشر أسماء مديرين الأمن الجدد بمحافظات مصر

منذ 42 دقيقة

عاجل.. موسيماني يصدم نجم الأهلي ويستقر على رحيله

منذ 43 دقيقة

عاجل.. موعد مباراة مصر ضد البرازيل في ربع نهائي أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - حقيقة انقلاب موسيماني على نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

قرار عاجل بشأن تأجيل الدوري المصري

منذ ساعتين

رسميا.. حركة ترقیات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2021

منذ ساعتين و 16 دقيقة

تصريح جديد من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

وضعا السم في العصير.. الأم وعشيقها يقتلان أطفالها الثلاثة بفرشوط

منذ يوم

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي المتوقع ضد أسوان في الدوري المصري

منذ ساعة و 10 دقيقة

قرار جديد من رئيس الوزراء بشأن أراضي البناء

منذ ساعتين و 20 دقيقة

كيف استفاد لانس من انضمام فاران إلى مانشستر يونايتد؟

منذ ساعة الا ربع

موضوعات متعلقة

عاجل.. حركة التنقلات الجديدة بوزارة الداخلية

حركة تنقلات "الداخلية".. "سويلم" مساعدا لوزير الداخلية لمنطقة سيناء

حركة تنقلات "الداخلية".. "القاضي" للجوازات و"كرارة" للمصنفات

حركة تنقلات "الداخلية".. اللواء حمزة عباس لتصاريح العمل

حركة تنقلات "الداخلية".. "البيلي" لمرور القاهرة و"عبد الرازق" للجيزة

حركة تنقلات الداخلية.. "جبر" للحماية المدنية و"عكاشة" نائبًا لمدير مباحث الآداب

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:01 م

عاجل.. موعد مباراة مصر ضد البرازيل في ربع نهائي أولمبياد طوكيو

عاجل - حقيقة انقلاب موسيماني على نجم الأهلي

04:30 م

قرار عاجل بشأن تأجيل الدوري المصري

06:14 م

رسميا.. حركة ترقیات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2021

05:59 م

قرار جديد من رئيس الوزراء بشأن أراضي البناء

05:55 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان