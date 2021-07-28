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تحذير عاجل من اللجنة الأولمبية المصرية للمشاركين في طوكيو 2020

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 07:26 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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أشاد المهندس شريف العريان، أمين عام اللجنة الاوليمبية، بأداء المنتخب الأوليمبي اليوم أمام نظيره الاسترالي في المباراة التي جمعت بينهم وانتهت بفوز المنتخب المصري بهدفين نظيفين، قائلًا "كنا واثقين من الحافز لدى منتخبنا الوطني في تحقيق الفوز على استراليا".

وأضاف "العريان" في اتصال هاتفي مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الأربعاء: "كان هيبقى شكلها وحش عدم الفوز في لقاء اليوم، وحارس المرمى محمد الشناوي كان رجل المباراة اليوم، وربنا يكرمهم في المباراة القادمة".

وتابع "اليوم من اسعد أيام البعثة المصرية بعد فوز منتخبي كرة القدم واليد ضمن منافساتهما"، مشيرًا إلى أن المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الاولمبية استقبل اليوم فريق المصارعة الذي وصل إلى طوكيو للتأكيد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية بمنتهى الحزم.
وأكد أن عدم التزام بعض اللاعبين بالإجراءات الاحترازية وعدم ارتداء الكمامة كان له مردود من اللجنة الاولمبية الدولية لفرض غرامات لمن لا يرتدي الكمامة للحفاظ على الصحة العامة للمشاركين في البطولة، مستطردًا "اجتماع المصارعة كان من أجل الدخول في الأجواء، احنا مش جايين نهزر ولابد من بذل أقصى جهد للحصول على ميدالية".

واستكمل حديثه "اللي هيجليه كورونا مش هيكمل البطولة وهذا كان قرار اللجنة الاولمبية الدولية"، موضحًا أن وزير الرياضة أشرف صبحي غادر اليوم إلى القاهرة بعد تأكيده على زيادة المكافئات لتحفيز اللاعبين ولاسيما بعد استقبال فريق الفروسية بالأمس فيما سيغادر الخماسي الحديث والكاراتيه غدًا إلى طوكيو للمشاركة في الاولمبيات.

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