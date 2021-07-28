تعرف على اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية الجديد

اعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حركة تنقلات الشرطة السنوية لعام 2021، في إطار تدعيم وتطوير جهاز الشرطة.



وتضمنت الحركة تعيين اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية.



وشغل "شعبان" منصب نائبًا لمدير أمن الشرقية لفرقة الشرق، بدلًا من اللواء إبراهيم عبد الغفار، ثم بعد ذلك نائبًا لمدير أمن الشرقية، وفى عام 2021 جرى تصعيده لمنصب مدير أمن القليوبية.



وقالت الوزارة فى بيان لها إنه فى إطار تطوير آليات العمل الشرطى لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة وكافة صور وأشكال الجريمة.. فقد جاءت حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2021 مواكبة لسياسة وتوجهات الدولة فى تصعيد العناصر الشابة للإستفادة بها فى كافة مجالات العمل الأمنى من خلال التوسع فى حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية.