كيف استفاد لانس من انضمام فاران إلى مانشستر يونايتد؟

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن لانس الفرنسي استفاد من انضمام الفرنسي رافائيل فاران نجم ريال مدريد الإسباني إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي في الميركاتو الصيفي الحالي.





وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن فاران كان قد انتقل إلى ريال مدريد في 2011 قادماً من صفوف لانس قبل أن ينتقل النجم الفرنسي إلى مانشستر يونايتد مؤخرا مقابل 50 مليون يورو.





وأكدت الصحيفة الإسبانية أن لانس سيحصل على مبلغ مالي يبلغ قدره 1.25 مليون يورو وذلك كحقوق تدريب لأنه نشأ في صفوف النادي الفرنسي.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن فاران خاض مع ريال مدريد 360 مباراة في جميع البطولات وسجل 17 هدفاً وصنع لزملائه 7 أهداف آخرين وحقق طوال مشواره مع الملكي 18 لقباً.



