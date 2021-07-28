Advertisements

كيف استفاد لانس من انضمام فاران إلى مانشستر يونايتد؟

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 07:31 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
Advertisements
ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن لانس الفرنسي استفاد من انضمام الفرنسي رافائيل فاران نجم ريال مدريد الإسباني إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن فاران كان قد انتقل إلى ريال مدريد في 2011 قادماً من صفوف لانس قبل أن ينتقل النجم الفرنسي إلى مانشستر يونايتد مؤخرا مقابل 50 مليون يورو.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن لانس سيحصل على مبلغ مالي يبلغ قدره 1.25 مليون يورو وذلك كحقوق تدريب لأنه نشأ في صفوف النادي الفرنسي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن فاران خاض مع ريال مدريد 360 مباراة في جميع البطولات وسجل 17 هدفاً وصنع لزملائه 7 أهداف آخرين وحقق طوال مشواره مع الملكي 18 لقباً.

أخبار تهمك

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي المتوقع ضد أسوان في الدوري المصري

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. موعد مباراة مصر ضد البرازيل في ربع نهائي أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 3 ساعات

ننشر أسماء مديرين الأمن الجدد بمحافظات مصر

منذ ساعة الا ربع

كيف استفاد لانس من انضمام فاران إلى مانشستر يونايتد؟

منذ أقل من ساعة

رسميا.. حركة ترقیات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2021

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل- أول تعليق من شوقي غريب بعد الفوز على أستراليا والتأهل لربع نهائي الأولمبياد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم ثاني صفقاته الصيفية بنجاح

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل.. تعيين اللواء مؤمن سعيد مدير الإدارة العامة للمرور القاهرة

منذ 37 دقيقة

قرار جديد من رئيس الوزراء بشأن أراضي البناء

منذ ساعتين و 24 دقيقة

تصريح جديد من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

وضعا السم في العصير.. الأم وعشيقها يقتلان أطفالها الثلاثة بفرشوط

منذ يوم

عاجل.. موسيماني يصدم نجم الأهلي ويستقر على رحيله

منذ ساعة الا ربع

عاجل- أحمد ريان يسجل الهدف الأول للمنتخب الأولمبي في شباك أستراليا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - حقيقة انقلاب موسيماني على نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

قرار عاجل بشأن تأجيل الدوري المصري

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل.. إصابة مي عمر بمرض نادر

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:01 م

عاجل.. موعد مباراة مصر ضد البرازيل في ربع نهائي أولمبياد طوكيو

عاجل - حقيقة انقلاب موسيماني على نجم الأهلي

04:30 م

قرار عاجل بشأن تأجيل الدوري المصري

06:14 م

رسميا.. حركة ترقیات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2021

05:59 م

قرار جديد من رئيس الوزراء بشأن أراضي البناء

05:55 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان