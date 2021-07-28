أبرز محطات حياة اللواء أسعد الذكير مساعد الوزير لمنطقة وسط الصعيد

أصدر وزير الداخلية اللواء محمود توفيق قرارًا بتعيين اللواء أسعد الذكير مساعد الوزير لمنطقة وسط الصعيد، ضمن حركة التنقلات العامة التي أعتمدها وزير الداخلية، منذ قليل، للعام الحالي 2021.



وشغل اللواء أسعد الذكير منصب مدير إدارة البحث الجنائي، فتولى إدارة البحث الجنائي بمحافظة أسوان عام 2014، وتم نقله شهر أبريل عام 2105 إلى إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج.



كما تولى اللواء أسعد الذكير، مدير إدارة البحث الجنائي بأسيوط في 2015.



ويذكر أنه كان برتبة عميد وظل متقلدًا لهذا المنصب رغم حصوله على رتبة لواء حتى 2018.



واعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، الحركة السنوية للتنقلات العامة لضباط وضابطات الشرطة، وشهدت الحركة مفاجآت لأول مرة، وأرسل قطاع شؤون الضباط تفاصيل حركة التنقلات إلى مديريات الأمن لتنفيذها.



وكما شهدت الحركة، الدفع بقيادات شابة لتولي مسؤولية حفظ الأمن، لتنفيذ السياسة الجديدة لوزارة الداخلية التي تعتمد على كوادر شبابية ذات خلفيات أمنية متطورة، ويتم الاعتماد على الحاصلين على دورات تكنولوجية، تدعيمًا لسياسة التحول الرقمي التي تنتهجها الوزارة في قطاعاتها كافة.



وشملت الحركة ترقيات عدد من الدفعات، حيث ستتم ترقية الدفعة 1996 و1997 لرتبة عميد، ودفعة 2001 و2002 لرتبة عقيد، ودفعة 2006 لرتبة المقدم، ودفعة 2011 لرتبة الرائد ورتبة ودفعة 2017 لرتبة النقيب.