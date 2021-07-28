عاجل.. موسيماني يصدم نجم الأهلي ويستقر على رحيله

استقر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على رحيل ناصر ماهر نهاية الموسم الحالي.





ولم يقتنع المدرب الجنوب أفريقي بقدرات مع ألعاب المنتخب الأولمبي رغم عدم منحه الأخير فرص كافية مع الفريق الأحمر لإثبات نفسه هذا الموسم.





ويمتلك ناصر ماهر عدة عروض للرحيل عن القاعة الحمراء في الصيف المقبل من بينها بيراميدز وسموحة، حيث من المقرر أن يحسم مصيره عقب العودة من اولمبياد طوكيو المقامة حاليا باليابان.





ويختتم الأهلي استعداداته اليوم لمباراة أسوان المقرر لها غدا الخميس ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز على ملعب بتروسبورت.



