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ننشر السيرة الذاتية للواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج الجديد

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 07:32 م
بوابة الفجر
أيمن الجرادي
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تولى اليوم اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، في حركة التنقلات العامة لضباط الشرطة لعام 2021، منصب مدير امن سوهاج، والتي رُوعي فيها الظروف الاجتماعية والبُعد الإنساني، بما يضمن تحقيق الاستقرار الوظيفي والنفسي للضباط.

وينشر موقع الفجر الاخباري بعض من السيرة الذاتية للواء محمد شرباش، حيث كان يشغل مدير مباحث وزارة الداخلية منذ شهر يوليو من العام الماضي، كان رئيسًا لفرع مباحث شبرا الخيمة، ومنها الي قطاع الأمن العام، ثم تدرج في المناصب حتى وصل إلى مدير مباحث الدقهلية ثم مديرًا لمباحث البحيرة حتى صدور قرار بتعينه مديرا لمباحث الوزارة عام2020.

يذكر أن اللواء محمد شرباش، مدير أمن سوهاج الجديد قام بتأليف كتاب حقوق الإنسان وكرامته أثناء التحقيق معه، بعنوان “سيكولوجية مناقشة المتهم واستجوابه” والذى تناول نموذج للقوات إنفاذ القانون أثناء استجواب المتهم مع ضمانة صون كرامته والبعد عن الإيذاء البدني.

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وزارة الداخلية مصر حركة تنقلات الداخلية الداخلية

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