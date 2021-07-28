ننشر أسماء مديرين الأمن الجدد بمحافظات مصر

لواء محسن شعبان - مديرًا لأٔمن القليوبية

للتفاصيل: https:www.elfagronline.com4252593









لواء محمد والى - مدير أمن الشرقية

للتفاصيل: https:www.elfagronline.com4252595





لواء منصور أحمد جمال الدين - مدير أمن الإسماعيلية

للتفاصيل: https:www.elfagronline.com4252598





لواء هشام سليم - مدير أمن أسوان

للتفاصيل: https:www.elfagronline.com4252602



لواء محمد حسان - مدير أمن المنيا

للتفاصيل: https:www.elfagronline.com4252635



لواء محمد شرباش - مدير أمن سوهاج

للتفاصيل: https:www.elfagronline.com4252604



لواء السيد سلطان - مدير أمن الدقهلية

للتفاصيل: https:www.elfagronline.com4252608



لواء شريف رؤوف - مدير أمن جنوب سيناء

للتفاصيل: https:www.elfagronline.com4252641



لواء محى سلامة - مدير أمن البحر الأحمر

للتفاصيل: https:www.elfagronline.com4252628





جاء ذلك، في اطار مواكبة سياسة وتوجهات الدولة في تصعيد العناصر الشابة للاستفادة بها في كافة مجالات العمل الأمني، من خلال التوسع في حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى، لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية.



اعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اليوم الأربعاء، حركة تنقلات ضباط الشرطة 2021 عقب اجتماع المجلس الأعلى للشرطة.و شملت الحركة تغيير 9 مدراء أمن على مستوى محافظات مصر، حيث تبرز الفجر أسمائهم خلال السطور التالية:لواء دكتور عمر السويفى – مديرًا لأمن أسيوطللتفاصيل: https:www.elfagronline.com4252590