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ننشر أسماء مديرين الأمن الجدد بمحافظات مصر

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 07:33 م
بوابة الفجر
طاهر الحساني
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اعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اليوم الأربعاء، حركة تنقلات ضباط الشرطة 2021 عقب اجتماع المجلس الأعلى للشرطة.
و شملت الحركة تغيير 9 مدراء أمن على مستوى محافظات مصر، حيث تبرز الفجر أسمائهم خلال السطور التالية:
لواء دكتور عمر السويفى – مديرًا لأمن أسيوط
للتفاصيل: https:www.elfagronline.com4252590

لواء محسن شعبان - مديرًا لأٔمن القليوبية
للتفاصيل: https:www.elfagronline.com4252593


لواء محمد والى - مدير أمن الشرقية
للتفاصيل: https:www.elfagronline.com4252595

لواء منصور أحمد جمال الدين - مدير أمن الإسماعيلية
للتفاصيل: https:www.elfagronline.com4252598

لواء هشام سليم - مدير أمن أسوان
للتفاصيل: https:www.elfagronline.com4252602

لواء محمد حسان - مدير أمن المنيا
للتفاصيل: https:www.elfagronline.com4252635

لواء محمد شرباش - مدير أمن سوهاج
للتفاصيل: https:www.elfagronline.com4252604

لواء السيد سلطان - مدير أمن الدقهلية
للتفاصيل: https:www.elfagronline.com4252608

لواء شريف رؤوف - مدير أمن جنوب سيناء
للتفاصيل: https:www.elfagronline.com4252641

لواء محى سلامة - مدير أمن البحر الأحمر
للتفاصيل: https:www.elfagronline.com4252628

جاء ذلك، في اطار مواكبة سياسة وتوجهات الدولة في تصعيد العناصر الشابة للاستفادة بها في كافة مجالات العمل الأمني، من خلال التوسع في حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى، لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية.

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مصر حركة تنقلات الدخلية اللواء محمد والي الداخلية

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تعيين اللواء محسن شعبان مديرًا لأمن القليوبية

تعيين اللواء محمد والي مديرًا لأمن الشرقية

اللواء منصور أحمد جمال الدين مديرًا لأمن الإسماعيلية

تعيين اللواء هشام سليم مديرًا لأمن أسوان

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