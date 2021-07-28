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ننشر أسماء مديرين الأمن الجدد بمحافظات مصر
الأربعاء 28/يوليو/2021 - 07:33 م
طاهر الحساني
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اعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اليوم الأربعاء، حركة تنقلات ضباط الشرطة 2021 عقب اجتماع المجلس الأعلى للشرطة.
و شملت الحركة تغيير 9 مدراء أمن على مستوى محافظات مصر، حيث تبرز الفجر أسمائهم خلال السطور التالية:
لواء دكتور عمر السويفى – مديرًا لأمن أسيوط
للتفاصيل: https:www.elfagronline.com4252590
و شملت الحركة تغيير 9 مدراء أمن على مستوى محافظات مصر، حيث تبرز الفجر أسمائهم خلال السطور التالية:
لواء دكتور عمر السويفى – مديرًا لأمن أسيوط
للتفاصيل: https:www.elfagronline.com4252590
لواء محسن شعبان - مديرًا لأٔمن القليوبية
للتفاصيل: https:www.elfagronline.com4252593
للتفاصيل: https:www.elfagronline.com4252593
لواء محمد والى - مدير أمن الشرقية
للتفاصيل: https:www.elfagronline.com4252595
للتفاصيل: https:www.elfagronline.com4252595
لواء منصور أحمد جمال الدين - مدير أمن الإسماعيلية
للتفاصيل: https:www.elfagronline.com4252598
للتفاصيل: https:www.elfagronline.com4252598
لواء هشام سليم - مدير أمن أسوان
للتفاصيل: https:www.elfagronline.com4252602
لواء محمد حسان - مدير أمن المنيا
للتفاصيل: https:www.elfagronline.com4252635
لواء محمد شرباش - مدير أمن سوهاج
للتفاصيل: https:www.elfagronline.com4252604
لواء السيد سلطان - مدير أمن الدقهلية
للتفاصيل: https:www.elfagronline.com4252608
لواء شريف رؤوف - مدير أمن جنوب سيناء
للتفاصيل: https:www.elfagronline.com4252641
لواء محى سلامة - مدير أمن البحر الأحمر
للتفاصيل: https:www.elfagronline.com4252628
للتفاصيل: https:www.elfagronline.com4252602
لواء محمد حسان - مدير أمن المنيا
للتفاصيل: https:www.elfagronline.com4252635
لواء محمد شرباش - مدير أمن سوهاج
للتفاصيل: https:www.elfagronline.com4252604
لواء السيد سلطان - مدير أمن الدقهلية
للتفاصيل: https:www.elfagronline.com4252608
لواء شريف رؤوف - مدير أمن جنوب سيناء
للتفاصيل: https:www.elfagronline.com4252641
لواء محى سلامة - مدير أمن البحر الأحمر
للتفاصيل: https:www.elfagronline.com4252628
جاء ذلك، في اطار مواكبة سياسة وتوجهات الدولة في تصعيد العناصر الشابة للاستفادة بها في كافة مجالات العمل الأمني، من خلال التوسع في حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى، لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية.
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