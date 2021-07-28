انفجار اسطوانة داخل مصعد كهربائي ببورسعيد





وصل مستشفى السلام بورسعيد اليوم الاربعاء، المصاب مدحت فنجرى شكرى بسكالس يعانى من حروق بالوجة والصدر واليدين على اثر انفجار اسطوانة داخل مصعد كهربائي "الاسانسير".



وتلقت مديرية أمن بورسعيد إخطار يوفيد، بإصابة رجل بحروق بالوجة والصدر واليدين، اثر انفجار اسطوانة داخل مصعد كهربائي "الاسانسير".





وعقب توقيع الكشف علية تبين أن الحاله العامه غير مستقره وتم وضعة على جهاز تنفس صناعي.