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انطلاق أعمال القمة الاقتصادية "روسيا - العالم الإسلامي" في قازان

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 07:59 م
بوابة الفجر
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انطلقت في مدينة قازان الروسية، اليوم الأربعاء، أعمال القمة الاقتصادية الدولية الـ 12 "روسيا - العالم الإسلامي" بمشاركة كبار المسؤولين وممثلي الشركات الروسية والأجنبية.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية أن وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم ريشيتنيكوف شارك في مراسم افتتاح القمة الاقتصادية الدولية مع رئيس جمهورية تتارستان الروسية رستم مينيخانوف في مدينة قازان عاصمة جمهورية تتارستان الواقعة في وسط روسيا.

وأشارت القناة إلى أنه سيتم خلال جلسات فترة انعقاد القمة، التي تستمر حتى يوم الجمعة القادم، بحث سبل تعزيز التعاون بين روسيا والعالم الإسلامي من النواحي الاقتصادية والتجارية والثقافية والاجتماعية، وذلك وسط إجراءات الوقاية الصحية.

وتتزامن هذه القمة مع انطلاق أعمال معرض "إكسبو حلال روسيا" لمنتجات الحلال، وسط مشاركة كبرى من قبل الشركات الغذائية العاملة في هذا المجال بروسيا.

ويهدف المعرض إلى عرض جميع "منتجات الحلال" التي تصنعها الشركات الروسية للمستهلكين، والعمل على زيادة حصة الشركات الروسية في هذه السوق، وجعل صناعة الحلال جزءا لا يتجزأ من صناعة الأغذية في روسيا.

وسيتبادل، خلال المعرض، الخبراء والمشاركون المعلومات والآراء حول الاتجاهات في الأسواق المحلية والخارجية، وسبل زيادة صادرات منتجات الحلال إلى الدول الإسلامية، فضلا عن بحث متطلبات المعايير الدولية لمنتجات الحلال.

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