محافظ الجيزة يوجه بإنشاء ساحات انتظار أسفل كوبري المريوطية





وتفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة التجهيزات النهائية لفتح المحور بالكامل بدءً من شارع خاتم المرسلين مرورًا بشارع ترسا والمريوطية ووصولًا إلى محور المنصورية ليكون البديل الأهم خلال تنفيذ أعمال غلق لشارع الاهرام لتنفيذ الخط الرابع لمشروع مترو الأنفاق.



وعاين المحافظ خلال جولتة نسب تنفيذ طبقة الرصف بالقطاع الأخير من المحور بدءا من طريق المنصورية بالاتجاه المؤدى الى كوبرى المريوطية الطائر، مشدداً على رئيس حى الهرم بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف ووضع أعمدة الأنارة وتحديد أماكن اليوترن لإجراء التنسيق العام لذلك القطاع خلال اسبوع على الأكثر.



ووجه المحافظ مدير مديرية الطرق بسرعة انجاز أعمال تطوير ورصف شارع زغلول للبدء فى تحديد مسارات السير والجزيرة الوسطى للطريق وأماكن الدورانات للسيارات لتتكامل المنظومة المرورية بالقطاع.



وتفقد المحافظ مشروع إقامة وتطوير كبارى المشاة والسيارات بترعة المريوطية والتى قاربت على الانتهاء موجها مدير مديرية الاسكان بالمتابعة الدورية للشركة المنفذة والتأكد من تنفيذ الاعمال على أكمل وجه بدون اى ملاحظات لما لتلك الكبارى من أهمية فى نقل حركة المواطنين من والى البر الشرقى والغربي لطريق المريوطية مشدداً علي ضرورة تغطية اي كابلات كهربائية بمحيط الكباري ليتماشي مع النسق العام للطريق .



وخلال الجوله وجه المحافظ حى الطالبية بتطبيق خط التنظيم بطريق المريوطية الواقع بنطاقه وإزاله العوائق بمسار الطريق لتحقيق السيولة المرورية مع انجاز الاعمال وفق الجدول الزمني المحدد لها.



كما تفقد راشد اعمال رصف شارع ترسا بدءا من نقطه التقاءه بشارع المريوطية اسفل الكوبري وبطول ١١٠٠م٢ موجها بسرعة انجاز الاعمال .



وشدد على مدير مديرية الطرق بإصلاح اي قطاعات معيبه في طبقه الرصف بشارع ترسا نظراً لأعمال التوسعه والإنشاءات وإزاله العوائق خلال المرحلة الماضية .





واطمئن المحافظ على نسب إزالة عدداً من العقارات التى تعيق مسار الطريق بشارع ترسا مشدداً على رئيس حى الطالبية بمضاعفة العمل لسرعه الانتهاء وفتح مسار الطريق بالكامل أمام الحركة المرورية .





وعاين محافظ الجيزة المواقع أسفل كوبري المريوطية الطائر للوقوف علي أماكن إقامة ساحات الانتظار وأرصفه المشاه لتسهيل حركة المترددين على الطريق وتلاشي اى اعاقات مرورية .





واختتم محافظ الحيزة جولته بتفقد كوبرى ترسا الجديد وشارع خاتم المرسلين موجها بالتأكد من كفاءة أعمدة الانارة بطول الطريق حيث من المتوقع ان يشهد كثافات مرورية بالمرحلة المقبلة .





رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام واللواء تامر ابو النجا رئيس مدينة الجيزة المهندسة هويدا خالد مدير مديرية الإسكان والمهندسة نجوي السعيد مدير مديرية الطرق وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة وتيسير عبد الفتاح رئيس حي الهرم واشرف تامر رئيس حي الطالبية ومحمد نور رئيس حي العمرانية.

كثفت محافظة الجيزة مجهوداتها لسرعة الانتهاء من الأعمال بمحور محمد أنور السادات باعتبارة شريان مروري جديد يُضاف إلى منظومة الطرق في المحافظة.