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تداول 20 سفينة للحاويات والبضائع العامة بموانىء بورسعيد

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 08:24 م
بوابة الفجر
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ذكرت المنطقة الاقتصادية لهيئة قناة السويس، أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 20 سفينة خلال عمليات التداول.

وأوضحت الهيئة ، أن ميناء شرق بورسعيد شهد دخول 3 سفن حاويات وخروج 4 سفن، بينما تتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر وصول سفينتين، بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتي حاويات وخروج سفينة وتتواجد على الأرصفة سفينة.

كما سجل الميناء خروج سفينتي بضائع عامة وتتواجد على الأرصفة سفينتان.

وأشارت إلى أنه يجرى التنسيق الدائم بين الجهات المعنية لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء .

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