مدير مدرسة البحث الجنائي.. اللواء محمد شرباش مساعد الوزير لأمن سوهاج

أصدر وزير الداخلية اللواء محمود توفيق قرارًا بتصعيد اللواء محمد شرباش، مساعدًا للوزير لأمن سوهاج، حيث يعتبر "شرباش" واحدا من أهم القيادات الأمنية خلال الفترة الماضية، جاء ذلك خلال حركة التنقلات العامة التي أعتمدها وزير الداخلية، منذ قليل، للعام الحالي 2021.



يذكر أن اللواء محدمد شربات قد تدرج في عدة مناصب حقق خلالها نجاحات أمنية غير مسبوقة، حيث كان سجل "شرباش" الوظيفي، شاهدًا على قدرته في ملاحقة الجرائم وقدرتها على كشف غموضها وضبط الجناة في أسرع وقت، حيث يعتبر من مدرسة البحث الجنائي المتفوقة في الشرطة، وحقق نجاحات أمنية كبيرة عندما كان مديرًا لمباحث بني سويف، واستطاع القطاع على الخارجين عن القانون.



واعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، الحركة السنوية للتنقلات العامة لضباط وضابطات الشرطة، وشهدت الحركة مفاجآت لأول مرة، وأرسل قطاع شؤون الضباط تفاصيل حركة التنقلات إلى مديريات الأمن لتنفيذها.



وكما شهدت الحركة، الدفع بقيادات شابة لتولي مسؤولية حفظ الأمن، لتنفيذ السياسة الجديدة لوزارة الداخلية التي تعتمد على كوادر شبابية ذات خلفيات أمنية متطورة، ويتم الاعتماد على الحاصلين على دورات تكنولوجية، تدعيمًا لسياسة التحول الرقمي التي تنتهجها الوزارة في قطاعاتها كافة.



وشملت الحركة ترقيات عدد من الدفعات، حيث ستتم ترقية الدفعة 1996 و1997 لرتبة عميد، ودفعة 2001 و2002 لرتبة عقيد، ودفعة 2006 لرتبة المقدم، ودفعة 2011 لرتبة الرائد ورتبة ودفعة 2017 لرتبة النقيب.

