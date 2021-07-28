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إصابة خمسيني اصطدم بدراجة بخارية ببورسعيد

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 07:49 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
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وصل مستشفى السلام بورسعيد اليوم الاربعاء، المصاب محمود محمد رشاد السعيد دعية 54 سنه، ويسكن المنطقة السابعة عمارة 56، يعانى من كسر بعظام الجمجمة على اثر اصطدام دراجه بخاريه بشارع 23يوليو "جراند لامور".

وتلقت مديرية أمن بورسعيد بلاغ يفيد بوقوع حادث مروري حيث اصطدمت دراجة بخارية بأحدي المواطنين، محمود محمد رشاد السعيد دعية 54 سنه، ويسكن المنطقة السابعة عمارة 56، يعانى من كسر بعظام الجمجمة، فى نطاق حى المناخ.

وعقب توقيع الكشف عليه تبين أن الحالة العامه سيئة وغير مستقرة وتم وضع المريض على جهاز التنفس الصناعي.

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