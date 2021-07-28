Advertisements

قافلة طبية علاجية بقرية نوسا الغيط مركز أجا بالدقهلية.. والكشف على 2411 مريض خلال يومين

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 07:53 م
بوابة الفجر
محمد كشك
Advertisements

شهدت قرية نوسا الغيط مركز أجا قافلة طبية تمكنت من توقيع الكشف الطبي على 2411 مريض خلال اليومين، وضمت القافلة 13 عيادات متخصصة ( 2 باطنة، 2 أطفال، 2عظام، جلدية، أسنان، جراحة، نسا، تنظيم أسرة، رمد، انف واذن ).

جاء ذلك استمرارا لمسيرة القوافل الطبيه والعطاء لتقديم خدمه صحيه للمرضى بالمناطق البعيدة، وبناء على تعليمات الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة بإعادة تشغيل القوافل العلاجيه مع اتخاذ كافة التدابير والاجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا، وبناء على توجيهات الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية.

وجه الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بقافلة علاجية مجانية لقرية نوسا الغيط مركز أجا خلال يومي 26، 27 يوليو 2021 حيث تم توقيع الكشف الطبي على 2411 مريض خلال اليومين، وضمت القافلة 13 عيادات متخصصة ( 2 باطنة، 2 أطفال، 2عظام، جلدية، أسنان، جراحة، نسا، تنظيم أسرة، رمد، انف واذن ).

وقد كان البيان الختامي كالآتي: باطنة 499، أطفال 306، عظام 430،جلدية 291، أسنان 159، رمد 295، انف واذن 173، جراحة 137، نسا وتنظيم أسرة 121

كما تم إجراء 399 تحاليل مختلفة للمرضى، وإجراء 240 حالة أشعة عادية وموجات صوتيه للمرضى، وأقيم على هامش القافلة 46 ندوة تثقيفية للمرضى، وتم الكشف على 213 مريض للكشف المبكر لأمراض الضغط والسكر بالدم، كما تم تحويل 57 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم، وتم عمل 9 قرارات نفقه الدوله وأكد وكيل الوزارة إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناه عن المرضى...
قافلة طبية علاجية بقرية نوسا الغيط مركز أجا بالدقهلية.. والكشف على 2411 مريض خلال يومين
قافلة طبية علاجية بقرية نوسا الغيط مركز أجا بالدقهلية.. والكشف على 2411 مريض خلال يومين
قافلة طبية علاجية بقرية نوسا الغيط مركز أجا بالدقهلية.. والكشف على 2411 مريض خلال يومين
قافلة طبية علاجية بقرية نوسا الغيط مركز أجا بالدقهلية.. والكشف على 2411 مريض خلال يومين
قافلة طبية علاجية بقرية نوسا الغيط مركز أجا بالدقهلية.. والكشف على 2411 مريض خلال يومين
قافلة طبية علاجية بقرية نوسا الغيط مركز أجا بالدقهلية.. والكشف على 2411 مريض خلال يومين
قافلة طبية علاجية بقرية نوسا الغيط مركز أجا بالدقهلية.. والكشف على 2411 مريض خلال يومين
قافلة طبية علاجية بقرية نوسا الغيط مركز أجا بالدقهلية.. والكشف على 2411 مريض خلال يومين

أخبار تهمك

نجم برشلونة يحسم مصيره من الرحيل

منذ 37 دقيقة

كيف استفاد لانس من انضمام فاران إلى مانشستر يونايتد؟

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. تعيين اللواء مؤمن سعيد مدير الإدارة العامة للمرور القاهرة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم ثاني صفقاته الصيفية بنجاح

منذ حوالي 3 ساعات

قرار جديد من رئيس الوزراء بشأن أراضي البناء

منذ ساعتين و 44 دقيقة

عاجل.. موعد مباراة مصر ضد البرازيل في ربع نهائي أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 4 ساعات

كارتيرون ينتقد باتشيكو بسبب ثنائي الزمالك

منذ 35 دقيقة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي المتوقع ضد أسوان في الدوري المصري

منذ ساعة و نصف

قرار عاجل بشأن تأجيل الدوري المصري

منذ ساعتين و 25 دقيقة

تصريح جديد من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - حقيقة انقلاب موسيماني على نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إصابة مي عمر بمرض نادر

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل.. موسيماني يصدم نجم الأهلي ويستقر على رحيله

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل- أول تعليق من شوقي غريب بعد الفوز على أستراليا والتأهل لربع نهائي الأولمبياد

منذ حوالي 5 ساعات

رسميا.. حركة ترقیات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2021

منذ ساعتين و 40 دقيقة

ننشر أسماء مديرين الأمن الجدد بمحافظات مصر

منذ ساعة و 6 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:01 م

عاجل.. موعد مباراة مصر ضد البرازيل في ربع نهائي أولمبياد طوكيو

عاجل - حقيقة انقلاب موسيماني على نجم الأهلي

04:30 م

قرار عاجل بشأن تأجيل الدوري المصري

06:14 م

رسميا.. حركة ترقیات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2021

05:59 م

قرار جديد من رئيس الوزراء بشأن أراضي البناء

05:55 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان