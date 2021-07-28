قافلة طبية علاجية بقرية نوسا الغيط مركز أجا بالدقهلية.. والكشف على 2411 مريض خلال يومين



شهدت قرية نوسا الغيط مركز أجا قافلة طبية تمكنت من توقيع الكشف الطبي على 2411 مريض خلال اليومين، وضمت القافلة 13 عيادات متخصصة ( 2 باطنة، 2 أطفال، 2عظام، جلدية، أسنان، جراحة، نسا، تنظيم أسرة، رمد، انف واذن ).



جاء ذلك استمرارا لمسيرة القوافل الطبيه والعطاء لتقديم خدمه صحيه للمرضى بالمناطق البعيدة، وبناء على تعليمات الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة بإعادة تشغيل القوافل العلاجيه مع اتخاذ كافة التدابير والاجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا، وبناء على توجيهات الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية.



وجه الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بقافلة علاجية مجانية لقرية نوسا الغيط مركز أجا خلال يومي 26، 27 يوليو 2021 حيث تم توقيع الكشف الطبي على 2411 مريض خلال اليومين، وضمت القافلة 13 عيادات متخصصة ( 2 باطنة، 2 أطفال، 2عظام، جلدية، أسنان، جراحة، نسا، تنظيم أسرة، رمد، انف واذن ).



وقد كان البيان الختامي كالآتي: باطنة 499، أطفال 306، عظام 430،جلدية 291، أسنان 159، رمد 295، انف واذن 173، جراحة 137، نسا وتنظيم أسرة 121



كما تم إجراء 399 تحاليل مختلفة للمرضى، وإجراء 240 حالة أشعة عادية وموجات صوتيه للمرضى، وأقيم على هامش القافلة 46 ندوة تثقيفية للمرضى، وتم الكشف على 213 مريض للكشف المبكر لأمراض الضغط والسكر بالدم، كما تم تحويل 57 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم، وتم عمل 9 قرارات نفقه الدوله وأكد وكيل الوزارة إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناه عن المرضى...